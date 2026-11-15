我是廣告 請繼續往下閱讀

西川史礁陽春砲先馳得點 正木智也扛第5轟

高橋宏斗7局僅失1分 韓國打線被壓制

▲正木智也五局下扛出三分砲，為本屆賽會第5轟。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞冠賽冠軍戰，日本與韓國連續3屆於決賽碰頭，日本展現投打兩端整齊戰力，當家王牌高橋宏斗主投7局狂飆7K無失分，打擊端最恐怖的前2棒正木智也、宗山壘又建功，前者五局下轟出三分砲、也是本屆賽會第5轟，宗山壘則有長打演出，日本終場5：1輕取贏球，拿下亞冠賽3連霸，韓國則吞下對日本13連敗、14連不勝，上一次對日本贏球，已經要追溯至2015年世界12強賽準決賽。韓國本場推出SSG登陸者左投金健優先發，首局就連續解決正木智也、宗山壘，卻被第三棒西川史礁敲出陽春砲，西川史礁是去年日職洋聯新人王，今年則拿下打擊王。宗山壘第三局則敲出二壘安打，幫助日本再下一城，2：0比分一路僵持到五局下，正木智也鎖定金健優一顆紅中變化球，一棒扛出左外野三分砲，日本將分差拉開到5分，這是正木智也本屆亞冠賽第5轟，暫居全壘打王。韓國打擊方面，則受到日本當家王牌高橋宏斗壓制，高橋宏斗本場秋風掃落葉，透過極速157公里火球搭配犀利指叉球，僅用70球投完前6局，直到第七局才遭遇危機，被韓國連續2安打換回1分。日本隊第八局由橫濱DeNA主力石田裕太郎上場，右側投搭配接近150公里速球，順利上演三上三下。最後半局日本派出20歲火球終結者篠原響登板，被金倒永敲出長打，後續回穩解決3位打者，日本5：1取勝，拿下亞冠賽3連霸。