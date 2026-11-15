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▲林智鴻在出發前向市民朋友發放「洋流」飄帶。（圖／市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻繼8日發起「戒慎恐懼鳳山大夜騎」後，今（15）日再度在鳳山開騎，並力邀行政院副秘書長阮昭雄擔任陪騎，出發前向市民朋友發放「洋流」飄帶。阮昭雄打趣表示，比起造勢站台演講或站在吉普車上掃街，林智鴻給他安排這場腳踏車掃街真的「很硬」，直虧「這是全台最累助選！」阮昭雄也強調，這突顯林智鴻千錘百鍊，腳踏實地的精神「絕對是鳳山所需要，且不可或缺的議員特質！」盼選民切勿過度「喜新厭舊」要替鳳山守住林智鴻這關鍵一席。阮昭雄表示，林智鴻和他一樣，都曾受前行政院長謝長廷栽培，林智鴻更曾是前監察院長陳菊在市長任內的得力助手，且這六年來，在議會黨團與高雄市長陳其邁合作無間，是議會最有論述、最有團隊精神，且最有行動力的優質議員，就和他落實腳踏車低碳掃街一樣「用低碳理念說服選民，用團隊合作創造共好，且對政治承諾說到做到！」面對「洋流」四溢，曾任多屆台北市議員的阮昭雄指出，過去「講政策」常常無人搭理，如今在民進黨台北市長候選人沈伯洋的拚搏之下，「講政策」重回台灣政治主流，讓許多沒有家族勢力、沒有資源綁樁的「進步型政治人物」，在太陽花學運多年後再度受人矚目！「照顧弱勢，也關注國際趨勢」的林智鴻，正是在高雄市議會當中，符合「洋流精神」的戰將之一。「林智鴻在選舉期間，已經騎逾1000公里，更身體力行推廣戒慎恐懼理念！」阮昭雄表示，這場「全台最硬助選」雖讓從台北遠道而來的他「很累」，卻很值得，看見林智鴻在鳳山耕耘多年，已有和其他候選人截然不同的理念型支持群，是把綠營在鳳山的餅做大，帶動各級選舉在該區，民進黨都能開出好成績，這樣的高度，絕對值得支持者們「戒慎恐懼」集中選票，讓民進黨在鳳山「最年輕、最有戰力」的一席，繼續替鳳山打拚！