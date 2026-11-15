再這樣下去只會很辛苦，因為以後差距還會更大。

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韓國對日本苦吞13連敗 李承燁：差距只會越來越遠

日本保留優點、接納美式棒球打法 最終完成超進化

棒球改變了很多，日本維持原本優點，同時接受正確的東西，水準已經遙遙領先韓國。

韓國今（15）日於第3屆亞冠賽再度輸給日本，自從2015年以來，已經苦吞13連敗、14連不勝，宛如遭遇天敵。本場開始前，前南韓國家隊傳奇重砲李承燁被問及此事，就直言韓國跟日本水準差距很大，「韓國今日面對日本，打線遭到日本WBC國手高橋宏斗完全壓制，前七局只換回1分，投手端也被扛出2轟，最終敗下陣來，苦吞13連敗，上一次贏球已經要追溯至2015年世界棒球12強準決賽。日韓通算626轟的韓國「國民打者」李承燁，昨日被韓媒問及此事，也直言雙方如今差距很大，且未來只會越差越遠，他曾於2004年制2011年都效力日職，生涯8季共敲出159支全壘打，他認為，主因在於日本棒球發展穩定，近年也積極吸收美國棒球知識，結果原有的技巧，完成日式野球的進化。「日本維持著原有練習方式，同時接納美國各種技術，無論是生物力學或是Rapsodo等運科設備，擊球速度等各個打擊層面，都已是現代化樣貌。」李承燁甚至以現狀嚴重來形容，「李承燁隨後更無奈地說，「12連敗，這不是一件小事，等於連續12場球，一場都沒有贏過，必須嚴肅看待，現在跟日本已經不是亞洲夥伴了。」但他最後仍期待，韓國有一天可以回到當年WBC、奧運，跟日本有得一拚、甚至扳倒他們的一天，「總有一天，韓國會迎回這些日子。」