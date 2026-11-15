我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳因捲入與中國女間諜黃樂等人的婚外情醜聞，接受國安調查，黃仁勳也在輝達董事會召開會議後，辭去執行長職務，但這一消息讓許多科技巨頭和投資人紛紛試圖力挽狂瀾。輝達兩大主要股東正呼籲董事會就公司未來的領導層人選審慎評估所有選項，其中包含讓黃仁勳重返輝達執掌的可能性。根據CNBC報導，投資機構Altimeter Capital執行長格斯特納（Brad Gerstner）週五在社群平台 X 上發布一封公開信，敦促輝達董事會針對公司未來的領導人選，採取緩慢、審慎且深思熟慮的遴選程序。該信件也獲得了另一投資公司Atreides Management負責人貝克（Gavin Baker）的連署。根據Altimeter Capital最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，輝達是該公司的最大單一持股；截至 6 月 30 日，其持有 940 萬股輝達股票，市值近 19 億美元。Atreides Management截至 6 月底則持有 120 萬股，價值近 2.5 億美元。信中指出，在董事會週四宣布由擔任輝達財務長長達 13 年的克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長、在黃仁勳缺席期間領導公司後，輝達將會獲得「稱職的帶領」。信件最後提到，「作為這家卓越企業的創辦人與長期以來的傑出領袖，黃仁勳理應獲得一個審慎的評估程序，在所有事實水落石出之前，應避免任何不必要的倉促換人決定」；不過，該文件並未要求立即恢復黃仁勳的職務。輝達創辦人黃仁勳於週四宣布辭職，他捲入多起婚外情指控，其中涉及一名疑似中國間諜的女子黃樂（Alice Huang），該名女子同時也曾在輝達客戶 Megaspeed 任職。這家總部位於新加坡的公司，目前正因涉嫌將部分受出口管制的輝達人工智慧（AI）晶片轉運至中國，而遭到美國司法部調查。太空探索科技公司（SpaceX）執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk）週五在 X 上表示，他已簽署一項要求讓黃仁勳復職的請願書。這份名為「與仁勳站在一起」（Stand with Jensen）的網路連署書聲稱已獲得超過 10 萬人簽名，其中包括逾 5,000 名輝達現任員工。馬斯克週六更在 X 上發文直言，若沒有黃仁勳坐鎮，輝達將會流失一些「關鍵交易」。與此同時，週五發出的另一封信函則要求美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就 Megaspeed 一案，前往眾議院情報委員會作證。根據該信函內容，盧特尼克已同意於 12 月 10 日出席參議院銀行委員會聽證會，就商務部是否「妥善履行其防止中國取得先進 AI 晶片的廣泛職責」作證；黃仁勳也同樣被要求出席作證。據《紐約時報》（The New York Times）報導，商務部最初曾對 Megaspeed 展開調查，但在輝達律師聯繫商務部一名高層官員後，該案於 2025 年移交給美國司法部接手。美國官員透露，總統川普（Donald Trump）預定於週四訪問中國，但並不打算在與中國國家主席習近平的會晤中，提及輝達及這起疑似間諜桃色風波。馬斯克預計也將隨同川普前往中國深圳，出席於 11 月 18 日至 19 日舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。