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力挺昔日國會戰友！蔣萬安讚陳怡潔懂政策會質詢

王金平盛讚陳家深耕社子逾40年

陳怡潔重申社子島「先安置、後開發」

台北市士林北投市議員候選人陳怡潔今（15）日在社子成立競選總部，台北市長蔣萬安、前立法院長王金平、前台北市副市長邱文祥到場站台。蔣萬安力挺昔日國會戰友陳怡潔的專業問政能力，王金平則推崇陳家深耕社子超過四十年，熟悉地方需求。蔣萬安致詞時表示，他與陳怡潔過去在立法院並肩作戰，這幾年沒有停下腳步，持續深入基層、走入巷弄，必須要讓陳怡潔進入議會，當各位鄉親的大聲公，他也保證陳怡潔一定會是一位為地方據理力爭、勇敢監督、理性討論的民意代表。蔣萬安也說，他與陳怡潔兩人在多項問政議題上都有共同觀點，就是以民為本，陳怡潔懂政策、會質詢，更熟悉預算審查及行政部門運作，能夠從中央政策與地方需求兩個層面思考問題、找出解方。王金平表示，「怡潔家族在社子及士林北投深耕超過40年，與地方鄉親建立的共同情感，已經超越政治、超越黨派。」他表示，地方服務不是選舉到了才開始，而是長年累積、持續解決居民生活中的問題，陳怡潔累積二屆立委對法案、預算及政策監督經驗，對地方建設與中央行政體系都有一定了解，她是士林北投的唯一選擇。前台北市民政局長藍世聰也到場，公開肯定陳怡潔持續關注地方公共事務。他說，從過去市政工作的經驗，以及看到陳怡潔在解決社子地區長期面臨的建設與居民需求的堅持，就可以知道她是個「只顧民意」的好民代。陳怡潔致詞時表示，社子島開發是地方等待數十年的重大課題，但開發不能只看土地價值與建設規模，更要保障原住戶的生活。她重申「先安置、後開發」的立場，主張安置住宅應優先興建、優先完工，安置完成前不應要求居民搬遷，也不能單靠租金補貼取代實質安置，並應保障居民返遷權益。陳怡潔強調，讓人民「安定、安居、安心」是政府的責任。社子島的未來不只是新的道路、橋梁與建築，更重要的是讓原本生活在這裡的居民能夠安心留下，讓地方歷史、人文與新建設共存，社子島開發涉及中央審議、地方執行及居民協調，需要持續監督每一個環節，才能讓長年等待的開發計畫真正落實。