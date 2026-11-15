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網紅Toyz因為販售大麻煙彈被關兩年半，本月初獲得假釋出獄後，被遣返回香港，今（15）日正式在YouTube開直播，跟觀眾聊自己的監獄生活，談到伙食時，過去非常挑嘴、有「美食公道伯」名聲的他，向過去罵過的店家、品牌道歉，表示「監獄的飯才是狗都不吃。」Toyz在直播中分享監獄生活，尤其是大家最好奇的免費牢飯，過去超級挑嘴的他透露，在監獄裡的東西可以說是狗都不吃，不只吃不到粒粒分明的白飯，還都只能吃冷的，就算是炸物，也都是炸到很乾扁才會給犯人吃。談到早餐，Toyz透露通常會給饅頭吃，但那個饅頭的扎實程度是硬到可以把人打傷的，因此也是完全不好吃的。但畢竟自己也是在監獄吃了2年半的飯，吃到最後就會覺得「就吃吧！」味覺早就已經麻痺。吃過了監獄的伙食，才讓Toyz感受到外面世界的食物是多美妙，過去靠著批評食物在社群相當知名的他，在直播中向過去罵過的人道歉，「監獄的飯才是狗都不吃。」稱自己未來會從良向善。