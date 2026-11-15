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Toyz出獄首播吸15萬人！開嗆翻車藝人「哥在」 抖內狂刷7500元

▲▼Toyz在直播中大談監獄生活，粉絲也狂刷抖內，除了小額30至170元，也有不少人大手筆送出6969元、7500元。（圖／翻攝自YT「Toyz」）

Toyz因大麻煙彈案入獄，2026年出獄後於今（15）日晚間開直播，線上觀看人數一度飆破15萬、按讚數超過1.3萬。他形容服刑期間每天摺紙袋、在多人面前上廁所，生活相當辛酸，最遺憾的是錯過不少演藝圈、網紅圈翻車事件，不禁喊話：「不要害怕，哥在，在裡面會遇到什麼事情由我來告訴你們！」而直播中粉絲狂刷抖內，除了小額30至170元，也有不少人大手筆送出6969元、7500元Toyz日前預告將於週日晚間8點開播，粉絲早早湧入聊天室等待。直播開始後，他先對著鏡頭搖屁股，約5分鐘後才坐下來，第一句話便是「好久不見」，讓觀眾留言直呼「流量鬼才你回來了」，觀看人數一度飆到15萬。談到這段時間的生活，Toyz形容自己彷彿只剩下一串數字，平時除了看書、摺紙袋，每天還得在十多個人面前上廁所，直言過程相當辛酸。不過，Toyz笑稱最可惜的不是少了多少自由，而是沒能即時跟上這兩年半的網路話題。他說，許多藝人、網紅接連出事，自己只能透過網路截圖和影片片段了解，「好多人翻車我都沒看到，我真的錯過好多好多。」Toyz還開玩笑表示，接下來不能只有自己一個人痛苦，向可能面臨刑責的網紅、藝人喊話，表示自己已經出來了，若有人進去服刑，會把獄中經歷完整分享，「不要害怕，哥在，在裡面會遇到什麼事情由我來告訴你們！」直播期間，粉絲除了留言表達歡迎，也不斷送出抖內，金額從30元、70元、170元等小額支持，到6969元、7500元等較高金額都有。聊天室還頻繁出現「777」，似乎是在暗指Toyz女友篠崎泫。