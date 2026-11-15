我是廣告 請繼續往下閱讀

▲繼昨（14）日賽前為轉任副領隊的林志傑舉行12號球衣引退儀式後，富邦勇士今（15）日賽後緊接著迎來蔡文誠的引退儀式。（圖／富邦勇士提供）

▲蔡文誠和富邦啦啦隊Fubon Angels合照，他說自己很害羞。（圖／富邦勇士提供）

▲蔡文誠和昔日隊友合照。（圖／富邦勇士提供）

臺北富邦勇士今（15）日賽後為蔡文誠舉行引退儀式，在率隊痛宰衛冕軍領航猿、喜收執教二連勝後，蔡文誠卸下球員戰袍，正式告別長達20年的職業生涯。其實這場引退儀式，差點因為蔡文誠低調、怕麻煩人的個性而不會發生。直到富邦球團告訴他「你值得」，才催生了這個屬於「公園阿伯」的榮耀時刻。從素人起步一路攀上黃金世代巔峰，蔡文誠在引退儀式後的記者會上想送給所有懷抱籃球夢的年輕人一段肺腑之言：「在這個時代，只要肯努力，不用怕被埋沒。」向來務實、低調的蔡文誠坦言，當球團最初提出舉辦引退儀式的構想時，他內心其實並無意願，「因為我覺得會麻煩很多人，做很多事情讓大家很忙碌，所以我自己就沒有想要去做這件事情。」直到球團高層堅定地告訴他「公司覺得你值得」，他才放心交由球團一手操辦。為了這場一生一次的引退儀式，蔡文誠在昨晚忙完對陣領航猿的比賽策略後，一路擬講稿到凌晨兩點，由他口述、太太一字一句幫忙紀錄。擔心致詞太長會太拖時間，他還刻意刪減了不少內容。值得一提的是，連林志傑遠在台東的父親都特地延後返鄉行程，堅持要留下來見證他的引退。回首自己從非科班背景、如同「公園阿伯」般的低起點出發，一路拚成台灣籃壇黃金世代的一員，蔡文誠將這一切歸功給純粹的熱愛與執著，「雖然我的起步跟別人不一樣、比較晚，但我真的很喜歡籃球，所以我在場上不會放棄任何一顆球、任何一次防守與籃板，這些執著最後就灌注成你們在場上看到我打球的樣子。」看著如今台灣籃壇環境蓬勃發展，蔡文誠也特別想對所有正在追夢的年輕球員喊話：「只要你今天真的很喜歡籃球，就一定要用百分之百的熱情去努力、去堅持。現在跟以前不一樣了，舞台變多了、媒體也很發達，你會讓更多人看見，所以不用擔心你會被埋沒，只要肯努力，每個人都會有出頭的那一天。」球員生涯畫下完美句點，蔡文誠的另一段人生才正要開始。他在記者會上笑著透露，當初總教練許晉哲找他談無縫接軌擔任「執行教練」時，他的第一反應是：「你在開玩笑嗎？教練你不要害我！」原本只想先從助理教練慢慢學習的他，在許晉哲承諾會在旁協助指導後，才從7月正式點頭接下重擔。面對0臨場執教經驗的焦慮，蔡文誠只能靠苦功彌補，不僅反覆研讀許晉哲過去的訓練計畫，球團更在9月一口氣安排了10幾場對戰日本、韓國球隊的高強度友誼賽，「完全是在沒有退路的情況下強迫自己成長。」如今開季拉出一波二連勝，蔡文誠雖欣慰團隊策略奏效，但仍不改務實個性認為這都只是剛開始。從當年在場上默默拚搶每一顆籃板的無名小卒，到成為黃金世代的一員，如今竟是站在場邊運籌帷幄的富邦勇士教練，蔡文誠用20年的堅持證明了「你值得」的重量。只要不放棄，時間終究會給努力的人最好的回報。