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中選會日前宣布11月18日就不得再公布選舉民調，今（15）日《新台灣國策智庫》公布台北市長選情最新民調結果，民進黨候選人沈伯洋獲得46.3%，台北市長蔣萬安支持度42.2%，有些微落後。前總統陳水扁在社群發文表示，沈伯洋已具極高機率成為1994年阿扁當選後歷史上第二位民進黨籍的台北市長。陳水扁認為，今年5月7日第一波北市民調，沈伯洋輸蔣萬安23％，當時在凱達格蘭基金會餐會上，他就說過「以過來人經驗說，不用半年就會趕上，並贏得民進黨第二位首都市長。」現在最新民調顯示沈伯洋在「支持度、看好度、喜好度、辯論會表現」四大面向，都領先蔣萬安，也不過半年時間。從5月落後23.2%到11月領先4.1%，沈伯洋已具極高機率成為歷史上第二位民進黨籍的台北市長。陳水扁強調，1994年是「三角督」選舉，2026年是「一對一」PK戰，在北市藍大於綠的選民結構底下更具劃時代的特殊意義。沈伯洋選贏台北市長，洋流自然外溢滿台灣。「台北贏，雙北雙贏，台灣大贏。勝利在望，不能鬆懈，步步為營。最後一哩路了，全力衝刺，直到成功！」