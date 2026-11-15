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祝福結婚紀念日快樂 賴清德謝沈伯洋妻獻出老公

賴清德：為可憐的受虐兒童採取行動、為寶林茶室無辜受害者討回公道！

總統賴清德今（15）日特別出席台北大洋流壓軸場，宣講力薦台北市長候選人沈伯洋，首先感謝沈伯洋的太太，把心愛的老公獻出來，跟大家一起度過，並強調選舉是在選擇價值與生活方式，是時候讓台北停止多年的沉痾，喊話大家一起行動，為無辜被砍的樹發聲、為可憐的受虐兒童採取行動、為學童把關營養午餐、為寶林茶室無辜受害者討回公道，最後更送上「水滴寶劍」，「小水滴會給你方向、給你力量、給你希望，希望你給台北市民幸福的生活」。賴清德致詞時首先提及，今天是沈伯洋的結婚紀念日，祝賀他們紀念日快樂，也要感謝他太太把心愛老公獻出來，跟大家一起度過。今日大洋流號緩緩進入士林、北投，最後停泊在關渡的時候畫下圓滿的句點，回顧過去可以說是驚奇不斷，宛如嘉年華令人讚嘆，今天海面上還有大大小小的洋流船隻，洋流號搖身成為洋流艦隊，海陸大會師，規模更勝總統大選。賴清德也提到，這場選舉不只選人，也在選擇價值與生活方式，是時候讓台北停止多年的沉痾，喊話大家一起行動，為無辜被砍的樹發聲、為可憐的受虐兒童採取行動、為學童把關營養午餐、為寶林茶室無辜受害者討回公道，要讓橫行街頭的老鼠不見，也要讓監獄式吸煙區不見。賴清德表示，如果市民不關心的話，這些問題就會繼續存在，且還會更加惡化，不改變這城市就永遠沒辦法成為自己喜歡的城市，「挺身而出吧！給這座城市一點光、一點溫暖、一點改變，該是我們採取行動的時候！」最後賴清德送上「水滴寶劍」，並表示這讓沈伯洋見到寶劍如見到小水滴，「小水滴會給你方向、給你力量、給你希望，希望你給台北市民幸福的生活」。