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亞太經濟合作會議（APEC）將在18日至19日於中國深圳舉行，美中俄領袖預計19日將舉行歷史性首度三方會議，全球高度關注。日本媒體披露，高市早苗打算在三方峰會前先與美國總統川普進行談話，日本媒體與日本外交官員則擔憂這場會議將成為現代版的「雅爾達會議」。美中俄領袖19日將在亞太經濟合作會議（APEC）期間舉行三方會議，使國際社會高度關注。日媒指出，日本首相高市早苗擬在這場會議之前，尋求先行與美國總統川普對話。白宮發言人威爾斯14日表示，總統川普將在19日上午參加APEC會議後，與習近平舉行雙邊會談和工作午餐，而川普停留中國期間也會和習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方領袖會談，預計將是川普在深圳的最終行程。白宮透露，討論議題中，確定將有削減核武這一議題，「總統已經表明將討論削減全球核武數量的問題。他視核擴散極度危險」。這場全球最大核武國家之間的會晤也可能討論伊朗問題，但不會涉及烏克蘭。俄羅斯已確認此次會晤，中國尚未作出回應。根據美聯社和路透社報導，一位不願透露姓名的美國高級官員表示，預計在APEC會談不會達成任何協議。南華早報引述官員和消息人士說法，美中俄過去一段時間反覆磋商三方峰會議程和程序。報導同樣引述不具名美國高階官員說法，美方視三國領袖峰會為開啟削減核武數量對話的開始，沒有預期達成任何形式協議。在川普、習近平、普丁可能進行史無前例的三方峰會前夕，日本共同社指出，在深圳APEC峰會登場之前，高市早苗有意先在菲律賓舉辦的東南亞國家協會（ASEAN，東協）相關領袖會議之際，尋求與川普對話。高市早苗將從16日起訪問菲律賓和中國，分別出席東協（ASEAN）相關首腦會議和亞太經合組織（APEC）首腦會議。在日中關係降溫的情況下，與中國國家主席習近平舉行正式會談可能較為困難，雙方能否對話為改善關係找到突破口成為關注焦點。日俄首腦是否會接觸也受到關注。報導提到，日本政府已向川普政府表達擔憂，且對於這場美中俄峰會，以及美中俄接近，所抱持的危機感增加。不具名的日本政府相關人士表示，「已經向美方敦促，不要損害我國過去一段時間以來建構的安全保障秩序」。日本媒體以及日本外交相關人士以1945年美英蘇三國的雅爾達會議為例，將此次美中俄會議比喻為「新雅爾達會議」，三位領袖將各自盤算並炫耀大國實力，使這場會談淪為展現「強權即公理」的舞台，若3國表現得像是國際社會的領導者，對日本而言將構成威脅。