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▲ 立法委員邱議瑩為林浤澤披上「雄甘願」戰袍，她勉勵子弟兵，同額競選，也要戒慎恐懼，讓地方更好、更加美麗。（圖／明孝里里長林浤澤提供）

高雄市前鎮區明孝里里長林浤澤14日舉辦造勢大會，鄭重向鄉親表達對過去四年支持的感謝，以及未來持續為家鄉服務的決心。林浤澤同額爭取連任：責任更重決心不變。林浤澤也細數這四年的道路安全、社區活動、前鎮漁港改造、和祥街淹水，一項一項處理。「現在左右鄰居年年出遊、活動樣樣精彩，最重要的是，大家可以安心睡覺。造勢大會包括立委邱議瑩、許智傑、高雄市議員鄭光峰、陳致中、林智鴻、鄭孟洳、簡煥宗、台中市議員江肇國等人也到場力挺。現場超過一千五百位支持者熱烈響應，場面直逼議員選舉規格。立法委員邱議瑩為林浤澤披上「雄甘願」戰袍，她勉勵子弟兵，同額競選，也要戒慎恐懼，讓地方更好、更加美麗。鄭光峰致詞時肯定林浤澤在地服務的品質，他指出，林浤澤對地方的了解和對細節的掌握，都展現出已經已經做好擔任議員的準備，他也期許林浤澤未來持續站出來，成為民進黨耀眼的一顆新星。林智鴻表示，林浤澤一定會是高雄政壇的未來之星，他呼籲鄉親，不要因為同額競選就鬆懈，投票日一定要出們投給林浤澤，讓林浤澤開出漂亮成績，讓他之後再次挑戰議員。台中市議員江肇國特地南下，他表示，當初林浤澤離開台中、回高雄服務，他心中非常不捨，但看到這麼多鄉親來支持林浤澤，顯示林浤澤沒有辜負他的期待，也證明為市民服務無分派系，肯認真就會受到肯定。林浤澤感性回顧，四年前很多人不相信一個年輕人能翻轉這個地方；「從一開始不敢打招呼，到後來邀我吃飯、幫我拜拜祈願，一步一步走來都不容易。」他感謝鄉親當年勇敢的選擇。林浤澤也表示，這屆還有很多優秀的青年世代投入里長選舉，相信越來越多年輕新血會帶來更多動能，從基層凝聚力量，讓高雄更加進步。林浤澤坦言，身為打過許多國際賽的運動員，有輸有贏，但這次初選失利仍感到相當疲勞、心痛。但是，這一路結識許多人、了解更多議題，也和這塊土地結下更深的感情。「參與公共事務的決心，我沒有受挫。未來不論站在哪一個位置，我都會全力以赴。」