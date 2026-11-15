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讚沈伯洋具備3特質 陳其邁：不是律師當不下去才回來

判斷力很重要！陳其邁：背稿照念就振聾發聵、繞不回來

台北市長候選人沈伯洋今（15）日舉行台北大洋流士林、北投壓軸場，特別邀請高雄市長陳其邁同框車掃並進行上台開講，致詞時誇讚擁有3特質，包括熱情、責任感與判斷力，沈伯洋是五分埔的老台北人，放棄穩定的美國教職機會，選擇回台灣投入公共事務，「不是律師當不下去才回來」，此外如果都靠幕僚給擬答，背稿照念，結果會怎麼樣？「就會先振聾發聵，最後繞不回來」，句句酸爆蔣萬安。陳其邁致詞時提及，自己也有船員證，並秀出可以開帆船的證照，畢竟高雄是港都，市長會開船是一定要的。其實當市長跟開船很像，要能夠掌握天候的變化、組成有能力的團隊，更重要的是要知道航行的方向，帶領整座城市一起進步，所以覺得當市長也需要三個很重要的條件，熱情、責任感跟判斷力，在沈伯洋身上都有看到。陳其邁說，首先是熱情，自己是高雄成為直轄市後，第一個民選的在地市長，高雄是他成長的故鄉，當然要努力打拚，回報高雄；沈伯洋是五分埔的老台北人，放棄穩定的美國教職機會，選擇回台灣投入公共事務，「不是律師當不下去才回來」，沈對台北的歷史非常熟悉，對台灣、台北充滿熱情。第二是責任感，陳其邁說，市長是大家長，在第一線要負無限責任，不管什麼事情，都是市長要負責，怎麼也跑不掉。就算每一件事都是局長代答，或是問A答B、問T答K含混過去，或一直說「都已做過說明」、「都已符合相關規定」，最終市長還是要負所有的責任。第三是判斷力，陳其邁表示，這個是最重要的條件，一個好的市長，第一要了解問題的本質，第二要分析問題涉及的各種層面，第三要找到解決問題的方法，第四做出判斷。如果連問題都不清楚，只靠幕僚給擬答，背稿照念，結果會怎麼樣？「就會先振聾發聵，最後繞不回來」。陳其邁表示，所以首長沒有判斷力，沒有人做決定，團隊就沒有方向感跟時間感，不知道什麼時候該做什麼事，通常就會淪為想到什麼做什麼，然後急就章，像生生喝鮮乳、無菸城市、遮陽傘，都是急就章沒有配套的結果，特別是松山機場這麼大的事情，在選上的時候不是就要考慮各種影響以及解決的方法嗎？而不是到選舉才匆忙提出，完全沒有配套，這樣台北市再怎麼優秀的公務員也會扛不住。陳其邁也誇讚沈伯洋所提出的都更政見，坦言認為沈伯洋的版本比高雄還好，是A plus的版本，高雄會學回去做，沈伯洋還沒當市長，「他的方法比我們做6年來的經驗更細緻、更進化」。陳其邁也打趣稱，雖然肯定沈伯洋在很多市政方面的政策，但是很難認同，沈伯洋跟小英實實一樣，喜歡三色豆跟香菜、火鍋裡面放芋頭，而且吃咖哩飯還要先吃醬，可能沒辦法跟他一起吃飯，「我的火鍋絕對不能加芋頭」。最後陳其邁表示，之前有民眾問沈伯洋說，「台北如何像高雄一樣，找回城市的光榮感？」自己想先謝謝台北朋友的肯定，6年任期快到了，高雄是他一生懸命的地方，努力讓高雄人以家鄉為榮，高雄是他一輩子的驕傲，「台北是沈伯洋成長、奉獻人生志業的故鄉，我相信他一定會是好市長，你的市長」。