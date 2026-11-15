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▲「鼎盛有愛・心連心」感恩音樂會前國民黨立委黃昭順等人均到場。（圖／翻攝畫面）

▲辜保源強調，除了服務里民的基本工作，他心中已經有建設鼎盛里的藍圖。（圖／翻攝畫面）

以無黨籍身分參選高雄市三民區鼎盛里里長的1號候選人辜保源，其選戰規格堪比議員等級，14日晚上的「鼎盛有愛・心連心」感恩音樂會，是辜保源選前唯一也是最大的造勢活動，邀請有數十年交情的三立電視台知名主持人「黑面」跨刀，率黑面家族藝人團體登台演出。雖天公不作美雨神來攪局，但近乎滿場的支持者「攏嘸離開」，撐雨傘、穿雨衣堅持到最後一刻，讓辜保源深受感動，誓言將繼續拼到底。「鼎盛有愛・心連心」感恩音樂會前國民黨立委黃昭順、現任高雄市議員黃柏霖及民眾黨議員候選人林于凱等人與數十位里長均到場。社區婆婆媽媽舞團也熱情參與感恩音樂會，舞台大螢幕開箱辜保源為這次選舉拍攝的多首競選歌曲MV，他本人更展現好歌喉，現場演唱其中一首主打歌「用心拼」，代表他這次參選里長的心路歷程與決心。黃昭順首先代表立委女兒陳菁徽登台，她讚許辜保源對弱勢族群的關懷；隨後黃柏霖、林于凱、黃淑美也一一上台。辜保源最後邀請全家上台向在場支持者鞠躬致意，致詞時提到雖然感恩音樂會被雨勢打亂，衷心感謝大家冒雨前來，對他而言是莫大的鼓勵，未來他如果有幸當選里長，一定會好好回報大家，就像他其中一首競選歌曲歌名一樣「說的到、做的到」，過去二十多年沒有進步，未來四年換人做做看。辜保源強調，除了服務里民的基本工作，他心中已經有建設鼎盛里的藍圖，除結合企業經營和慈善協會平台，也會將更多社會人脈及資源引進里內，不但要讓鼎盛里亮起來，也要讓里民找回過去的光榮感。