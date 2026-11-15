Toyz因大麻煙彈案入獄，2026年出獄後於15日晚間首度開直播，吸引大批粉絲觀看，線上人數一度突破15萬、按讚數達1.3萬。他分享從台中監獄移往台北看守所的經歷，透露曾與小玉短暫交談，服刑時間也與柯文哲重疊約2、3周。Toyz還笑稱，知道柯文哲就在隔壁，讓自己在監所裡感到有人陪伴，那是在北所最快樂的一段時光。
Toyz曝曾與小玉、柯文哲同在北所！笑稱阿北陪他坐牢
Toyz透露，自己後來從台中監獄移往台北看守所，當時被安排在俗稱「保護色」的區域，裡面通常收容政治人物或具有知名度的受刑人，包含外國人、政治犯及網紅等。他表示，自己在北所期間曾遇到小玉，兩人還有短暫交談，與柯文哲也曾在同一處服刑一段時間。
談到小玉，Toyz表示，自己大約早在一周前就知道對方被安排在隔壁房，兩人碰面時，小玉曾詢問他這期間過得好不好，他則回答還可以，也反過來關心小玉在宜蘭服刑的生活情況。不過，Toyz不願透露太多細節，表示不希望因此影響仍在獄中的人，只說目前小玉仍在服刑。
至於柯文哲，Toyz表示，對方遭羈押期間，自己也在台北看守所，兩人的時間大約重疊2、3周。雖然沒有真正碰面，但他原本期待能有一些互動，只是當時放風時間比較少，始終沒有機會。
Toyz也提到，柯文哲在看守所內行走時，其他收容人都必須蹲下、面向牆壁，身旁則有十多名獄警隨行，可惜自己當時沒有外出放風，並未親眼看到這個場面。
不過，談到與柯文哲在同一處服刑的經歷，Toyz忍不住開玩笑說：「那是我在監所裡最快樂的時候，就是阿北在陪我關，就是感覺有人在陪伴我，我不孤單，他給了我力量，我第一次感受到那股支持的力量是這麼貼近的，他就在隔壁。」
小玉確定關6年8個月！柯文哲2025年9月交保
小玉涉及的換臉A片案件，檢警於2020年間接獲報案後展開調查，查出小玉與莊姓助理透過推特及Telegram成立會員制群組，收費販售利用Deepfake技術合成的換臉色情影片，受害者多達119人，包含女藝人、網紅及女性政治人物。
檢方依違反個人資料保護法、加重誹謗及妨害風化等罪嫌起訴。一審由新北地方法院判處小玉5年6月徒刑，得易科罰金部分為200萬5000元，莊姓助理則判刑3年8月；二審高等法院改判小玉5年及1年8月徒刑，其中部分刑期得易科罰金，助理則改判4年6月。2024年5月，最高法院駁回上訴，全案定讞，小玉目前在法務部矯正署宜蘭監獄服刑。
柯文哲則因涉及京華城案及政治獻金案，於2024年9月遭台北地方法院裁定羈押禁見，隨後被送往法務部矯正署台北看守所，直到2025年9月獲准交保。Toyz此次直播透露兩人曾在北所短暫重疊服刑時間，也讓這段監所經歷意外成為外界討論焦點。
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Toyz透露，自己後來從台中監獄移往台北看守所，當時被安排在俗稱「保護色」的區域，裡面通常收容政治人物或具有知名度的受刑人，包含外國人、政治犯及網紅等。他表示，自己在北所期間曾遇到小玉，兩人還有短暫交談，與柯文哲也曾在同一處服刑一段時間。
談到小玉，Toyz表示，自己大約早在一周前就知道對方被安排在隔壁房，兩人碰面時，小玉曾詢問他這期間過得好不好，他則回答還可以，也反過來關心小玉在宜蘭服刑的生活情況。不過，Toyz不願透露太多細節，表示不希望因此影響仍在獄中的人，只說目前小玉仍在服刑。
Toyz也提到，柯文哲在看守所內行走時，其他收容人都必須蹲下、面向牆壁，身旁則有十多名獄警隨行，可惜自己當時沒有外出放風，並未親眼看到這個場面。
不過，談到與柯文哲在同一處服刑的經歷，Toyz忍不住開玩笑說：「那是我在監所裡最快樂的時候，就是阿北在陪我關，就是感覺有人在陪伴我，我不孤單，他給了我力量，我第一次感受到那股支持的力量是這麼貼近的，他就在隔壁。」
小玉確定關6年8個月！柯文哲2025年9月交保
小玉涉及的換臉A片案件，檢警於2020年間接獲報案後展開調查，查出小玉與莊姓助理透過推特及Telegram成立會員制群組，收費販售利用Deepfake技術合成的換臉色情影片，受害者多達119人，包含女藝人、網紅及女性政治人物。
檢方依違反個人資料保護法、加重誹謗及妨害風化等罪嫌起訴。一審由新北地方法院判處小玉5年6月徒刑，得易科罰金部分為200萬5000元，莊姓助理則判刑3年8月；二審高等法院改判小玉5年及1年8月徒刑，其中部分刑期得易科罰金，助理則改判4年6月。2024年5月，最高法院駁回上訴，全案定讞，小玉目前在法務部矯正署宜蘭監獄服刑。
柯文哲則因涉及京華城案及政治獻金案，於2024年9月遭台北地方法院裁定羈押禁見，隨後被送往法務部矯正署台北看守所，直到2025年9月獲准交保。Toyz此次直播透露兩人曾在北所短暫重疊服刑時間，也讓這段監所經歷意外成為外界討論焦點。