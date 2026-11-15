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韓國瑜肯定張麗善八年政績！讚張嘉郡外語好、能赴國際招商

張嘉郡盼產業與交通並進留住青年

江啟臣、饒慶鈴同場力挺：拚接棒成功

立法院長韓國瑜近日輔選行程滿檔，今（15）日回到雲林斗六南聖宮助陣國民黨雲林縣長候選人張嘉郡，沒想到卻在走上台時，不小心踉蹌，差點摔倒，還好一旁的張嘉郡及雲林縣長張麗善看到，趕緊上前攙扶。對此，韓國瑜在台上不忘自嘲，「看到雲林人熱情、太激動了，差點跌倒」逗得台下哈哈大笑。韓國瑜表示，自己是雲林女婿，斗六在地人，對雲林有深厚感情。他表示，旅外的雲林人加起來有兩百萬人，菲律賓、印尼、馬來西亞、柬埔寨、越南台商會會長都是雲林人，這表示雲林縣的土地養分不夠，必須漂泊去其他地方發光發熱。韓國瑜肯定過去八年在張麗善的努力，認為雲林現在已經打好基礎備妥水、電、土地與人才，未來需要大力招商引資，接棒的縣長必須是最好的推銷員，他盛讚張嘉郡的外語能力好，可以到國際去推銷雲林，替雲林招商引資，給雲林一個好的發展機會。張嘉郡表示，斗六是雲林的政經中心，也是帶動全縣產業與城市發展的重要樞紐。要讓斗六持續成長，產業發展是重要關鍵。矽品精密進駐斗六，為地方帶來新的產業契機，未來將積極爭取二期擴廠，並推動斗六智慧電動車產業園區，吸引更多相關產業進駐，創造優質就業機會，讓年輕人留在家鄉也能有好的發展。交通建設方面，張嘉郡指出，斗六鐵路高架化是地方鄉親期盼30年的重大建設，可行性研究報告已通過交通部審查委員會，後續將持續追蹤行政院審議進度，積極爭取核定推動，改善平交道交通問題，也讓鐵路兩側的城市發展更加完整。江啟臣表示，他和張麗善與張嘉郡都當過同事，張麗善與張嘉郡有共同的特點，都是非常認真、負責，把時間都給了雲林鄉親，所以過去八年張麗善讓雲林變得很好，現在要交棒給張嘉郡，跟他要接棒盧秀燕一樣，都要拚接棒成功，只有讓張嘉郡接棒成功，才能守護雲林、升級雲林，讓他們兩人發揮一加一大於二的效果。饒慶鈴表示，台東很多雲林人，連續兩屆台東市長都是雲林人，她知道張嘉郡常跑台東，都是要幫雲林鄉親解決問題，未來，台東一定會繼續全力支持雲林。她也說，雲林需要更多的國際視野，相信張嘉郡一定能帶給雲林更好的未來。