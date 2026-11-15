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輝達執行長黃仁勳頻遭美國媒體引述匿名人士爆料，指稱她與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）有染，且涉及將輝達晶片走私至中國，黃仁勳在一連串關於婚外情的匿名爆料後，辭去執行長一職。然而，這周末在矽谷科技圈知名人士社群上，對於包含紐約時報和華爾街日報的匿名放話紛紛提出質疑，包含前白宮AI沙皇以及SpaceX創辦人馬斯克都表達了不滿。紐約時報頻繁利用匿名消息人士放話不斷追殺黃仁勳，在這引爆矽谷科技圈質疑，曾在矽谷打滾多時的前白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）質疑，這套「間諜敘事」現在已經開始瓦解了，目前有明確且具說服力的證據顯示黃樂（Alice Huang）是中國間諜嗎？他盤點美國官員目前公開說法，司法部長布蘭奇（Todd Blanche）否認認定黃樂是「中國資產」（China Asset），「沒有人這麼說過，我當然也沒說過」；CIA官員也稱，目前收集到的情報（包括通訊截聽），並不足以證明黃樂有意識地將資訊傳回北京。國家情報總監（DNI）也說這一消息不完全準確且過度誇大。另一方面，即將在新一屆國會出任眾議院情報委員會主席的民主黨眾議員海姆斯（Jim Himes）表示，稍早聽取美國情報部門首長的機密簡報後，他仍然無法判斷與輝達執行長黃仁勳關係密切的商界人士黃樂（Alice Huang），究竟是否為刻意替中國政府蒐集情報的間諜。薩克斯質疑，目前僅有匿名官員向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「僅憑她身為一名與美國最具影響力企業之一合作的成功中國女商人這一點，若要相信她不是中國政府的代理人，實在令人難以置信」；他質疑，經過長達一年的調查和監視，這就是所謂的證據？僅僅因為她是「成功的中國女商人」？薩克斯認為，事到如今，唯一能確定發生的犯罪行為，就是這份機密備忘錄遭到了洩露。究竟是誰洩露的，動機又是什麼？質疑紐約時報的論調在這個周末於美國社群掀起共鳴，紐約時報則反控薩克斯散播陰謀論，薩克斯隨即反擊，《紐約時報》的報導（已數十次指稱「中國間諜」），消息完全依賴匿名官員。沒有任何官員正式證實這是既定事實，而最近的報導則反映出政府內部有更多的謹慎和分歧。因此，當他指出間諜敘事尚未確認且日益受到質疑時，這並非陰謀論。而是現階段的實質證據。與此同時，紐約時報近日也公開發表一篇題為「黃仁勳令皮夾克愛好者蒙羞」的文章大力揶揄黃仁勳，該文章稱，「黃仁勳是不是因為迷戀那些出自高端時裝品牌、帶有摩托車騎士風格的皮夾克，才那麼容易上鉤的？」，諷刺黃仁勳穿上皮衣夾克彷彿一邊宣稱「我才不在乎別人怎麼看我」，一邊又在問「你覺得我這樣穿好看嗎」。紐時這篇文章的撰文者諷刺，「他身上的這層盔甲是否反而讓他成了獵物？昂貴的皮夾克難道如今成了中年男人落入美人計圈套的象徵標誌？」並在其他相關評論黃仁勳的文章上加上黃仁勳的醜照。Epic遊戲行政總裁斯維尼（Tim Sweeney）認為，「當你看到這種照片時，你就知道，這是抹黑文章，而不是嚴格意義上的新聞」；他公開在社群平台X上質疑，「媒體這麼說，還暗示他們自己就是消息來源。每次他們聲稱的消息來源出面否認，他們就再編造一個新的。而現在，他們甚至企圖重新定義英文詞彙的含義，好讓他們過去的虛假陳述聽起來似乎有幾分道理。」值得注意的是，馬斯克本人也在斯維尼針對紐約時報的相關批判留言下方回應「就是啊」，認同了他的觀點。