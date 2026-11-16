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成龍與林鳳嬌的獨子房祖名，自2014年演藝事業中斷後，就此消失在螢光幕前，沒想到近日他意外在日本被捕獲，因為他造訪了獨立製錶師中島正晴的工作室，只見43歲的他身著輕便，氣色飽滿，跟過去比起來成熟許多。日本獨立製錶師中島正晴近日在IG公開合照，透露房祖名造訪了自己在東京的工作室，只見43歲的他穿得相當低調，黑色鴨舌帽、圓框眼鏡，再加上寬鬆黑上衣，雖然全身黑不過氣色相當紅潤。不僅如此，房祖名一行人還跟團隊一起聚餐，中島正晴在貼文中表示對他的印象非常好，稱他非常友善、親切，大家一起度過了開心的時光。房祖名跟上爸爸成龍腳步進入演藝圈，曾跨足電影、音樂等領域，不過卻在2014年捲入吸毒風波，為此淡出演藝圈，後來他將生活重心轉向經商，事業版圖囊括雪茄及龍舌蘭、高級鐘錶等。除了事業，房祖名的感情生活也是外界焦點，近年多次傳出他跟小11歲中國模特兒葉子淇交往，甚至兩人已悄悄結婚，為此還在台北、上海置產，不過傳言皆未獲得本人證實。