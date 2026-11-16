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透過入札制度正式挑戰美國職棒大聯盟（MLB）的日本職棒阪神虎三冠王重砲佐藤輝明，自由市場爭奪戰再添豪門競爭者。美國權威體育媒體《The Athletic》披露，多倫多藍鳥隊已對這位左打巨砲展現濃厚網羅興趣。然而，美職最大交易情報網站《MLB Trade Rumors》隨即發表深度評論潑了一盆冷水，直指藍鳥陣中今年剛引進的日籍強打岡本和真不僅與佐藤守位直接重疊，岡本旅美首年三振率暴漲的慘痛前車之鑑，更讓佐藤在日職高達26.7%的驚人三振率成為最大的致命隱憂。在《The Athletic》爆出藍鳥有意競逐佐藤輝明的風聲後，《MLB Trade Rumors》迅速從陣容配置與進階數據層面拆解這筆潛在簽約的可行性，並直言兩者之間存在著難以忽視的結構性矛盾。首先是「守備位置撞車」。藍鳥在今年休賽季才剛重磅簽下前讀賣巨人看板強打岡本和真，而岡本與佐藤輝明的主戰防區同樣是三壘。美媒分析指出，岡本和真的存在無疑對藍鳥網羅佐藤構成了直接的陣容排擠障礙，除非其中一人願意大幅移防一壘、外野或退居指定打擊（DH），否則兩名日籍強打在內野角落防區勢必產生位置重疊。28.8%。《MLB Trade Rumors》進一步拿出數據警告，佐藤輝明雖然在本季勇奪央聯打擊三冠王，但他在2026年日職例行賽的三振率高達。由於藍鳥隊近年在打造打線時，向來高度重視「高擊球率、能穩定製造場內擊球」的進攻哲學，像佐藤這種在日職就伴隨大量三振產出全壘打的盲砲型重砲，與多倫多教練團的選材標準未必契合。在合約銀彈層面，《MLB Trade Rumors》維持對佐藤輝明5年總值8000萬美元（新台幣25.8億元）的身價評估。美媒分析，由於藍鳥隊2026年的團隊薪資早已跨過大聯盟豪華稅的最高稅率門檻，區區5年8000萬美元的價碼對財大氣粗的藍鳥高層而言，絕對不是財務上的阻礙。真正讓藍鳥管理層陷入長考的核心抉擇在於，