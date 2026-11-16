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人工智慧新創巨頭Anthropic預計將在本周四於那斯達克掛牌上市，多年來最重磅的科技業首次公開募股（IPO）即將登場，在利率攀升、全美反 AI 聲浪高漲、華府政局劇變，以及輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）閃電下台的內外交迫下，科技業正承受著日益沉重的壓力。根據CNBC報導，隨著 Anthropic 預計於週四在那斯達克掛牌上市，幾乎所有大型科技公司都面臨著極高的賭注。超微（AMD）、博通（Broadcom）、Google、美光（Micron）、微軟（Microsoft）、輝達以及台積電（TSMC），將以目前的預期發行價（每股 70 至 78 美元）聯手投資 260 億美元。其中部分企業原本就是既有投資者，早期金主亞馬遜（Amazon）亦然，其持股價值可能高達數千億美元。除了檯面上的龐大資金，科技巨頭在未來許多年也都需要仰賴 Anthropic 的採購承諾支出。這家開發出 Claude 的公司與其頭號競爭對手 OpenAI，正主導著規模驚人的 AI 基礎設施建設，並在此過程中以前所未見的速度燒錢。根據最新的公開說明書，Anthropic 尚未履行的支出承諾超過 9,000 億美元。監管文件與合作夥伴揭露的資訊顯示，該公司有義務在未來十年內向亞馬遜支付至少 1,100 億美元，並向其他企業採購價值 4,000 億美元的雲端算力。此外，該實驗室還與資料中心及晶片合作夥伴簽下了 3,000 億美元的承諾；Anthropic 也打算斥資 1,250 億至 1,500 億美元向 Google 採購 AI 晶片，不過交貨要到 2028 年才會開始。創投公司 Eclipse 合夥人、前普徠仕集團（T. Rowe Price）投資組合經理法斯（Joe Fath）坦言，這些數字簡直令人瞠目結舌，讓人很難一下子消化。Anthropic 在公開說明書中指出，亞馬遜、Google 與微軟這三家雲端合作夥伴，佔了其合約義務的 31%。去年，亞馬遜更在印第安納州專為 Anthropic 打造了一座採用客製化晶片的資料中心。CNBC指出，透過現在上市，Anthropic 可以籌集很大一部分資金，用以支付建置與託管前沿模型，以及擴展服務產品線所需的技術與基礎設施費用。該公司在 2026 年前九個月有 1,040 億美元的淨虧損。除了現有的 1,320 億美元現金（含短期投資）外，此次 IPO 預計可再帶來超過 900 億美元的募資淨額。Anthropic 合約的期限也相當罕見。通常這類合約為期五年或更短，但 Anthropic 與亞馬遜的協議期限卻長達兩倍之久。Duckbill 首席雲端經濟學家奎因（Corey Quinn）說，「現實一點來說，超過三、四年的規劃，基本上跟摸黑射飛鏢沒兩樣，這份合約幾乎肯定會在到期前很久就重新談判。」與此同時，一座將於 2027 年起租供 Anthropic 使用的資料中心，租期更長達 20 年。無論是在空間還是算力方面，Anthropic 現在都毫不手軟地砸下重金，以免在遙遠的未來面臨產能短缺的窘境。Anthropic 在公開說明書中指出，「過去我們曾嚴重低估自身的算力需求，導致產能受限，進而影響了產品的開發與部署。」