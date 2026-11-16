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日美職棒累積4367支安打的傳奇球星一朗（Ichiro Suzuki），14、15日造訪長野縣松商學園，連續兩天指導高中球員。面對「低潮時如何在打席修正」的提問，一朗提出與傳統觀念不同的答案，強調打者不能只是用眼睛追球，真正決定出棒與否的是身體。在室內練習場的交流環節中，有松商學園球員舉手請教：「當打擊陷入低潮、手感不佳時，在打擊區上該如何調整？」鈴木一朗毫不藏私地傳授了自己在美日職棒累積4367支安打的實戰生存法則：「最關鍵的就是在比賽早期盡快敲出一支安打，就算前面3個打席、4個打席都打不好，第5個打席依然要帶著『尋找突破口』的勇氣站上打擊區，而且在低潮時絕對不可以去做和平常不一樣的怪動作。」緊接著，鈴木一朗說出了一段令現場教練與媒體震驚的打擊哲學：「對我來說，在打擊區上用『眼睛去追球』是最糟糕的狀態。其實真正走上打擊區去進攻的是一整副身體，決定要不要揮棒的是身體，而不是眼睛！」除了心法灌頂，53歲的鈴木一朗更親自拿起球棒站上T座打擊區，針對從正側面拋來的餵球展現教科書等級的清脆擊球。他一邊揮棒一邊向圍在身旁的球員講解生物力學細節：「只要把『下巴』穩穩留在原位，身體自然就會完成旋轉，這跟當跑者啟動盜壘時的重心邏輯一模一樣。先把重心放在左側，再順勢向右側移動，重點是要學會。」最後，針對許多高中打者最常犯的「揮棒時身體過早開掉」毛病，鈴木一朗也點出了鮮為人知的下盤細節：「很多人在軸心腳出力時，習慣把注意力全放在腳尖上；如果你刻意讓軸心腳腳尖死板地朝向正前方，膝蓋其實會不自覺地向內側扭轉大約30度，導致關節卡死而提前掀開。所以，，反而能讓你的下半身完美鎖住力量、不再輕易開掉！」