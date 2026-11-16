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▲曾柏徹繳出得分、籃板雙11及7助攻，Phoenix戰績推進至4勝1負躍居分組第3。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲Phoenix外籍總教練Kiwi賽後表示球隊靠防守找回手感與快攻創造力，拿下關鍵勝利站穩領先群腳步。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟2026-27年賽季，昨（15）日在和平國小籃球場點燃U19第4組關鍵卡位戰火！兩支老牌俱樂部勁旅Phoenix與Warriors正面交鋒，上半場雙方陷入進攻泥淖、Phoenix僅以7分微幅領先；沒想到易籃再戰後，Phoenix外線火力大放送，蔣中銘單場三分球11投5中，第3節拉出一波毀滅性的直接帶走比賽，終場就以懸殊比數轟垮Warriors，不僅將賽季戰績推升至、排名躍居第3衝上領先群，更在競爭最白熱化的死亡之組搶下極為有利的季後賽優勢。U19籃球聯盟採取各分齡層依實力分組的制度，其中U19第4組集結了多達11支勁旅，不僅是該分齡隊數最多、也是各隊實力最為接近的「一級激戰區」。目前該組「A段班」由5連勝的Gear與4連勝的清水高中強勢領跑，而緊隨其後的「B段班」則陷入膠著大亂鬥，因此Phoenix與Warriors此役的正面對決，堪稱牽動季後賽席次的關鍵一戰。開賽首節兩隊皆還在尋找籃框準星，投籃命中率偏低，上半場結束Phoenix僅握有7分領先。然而進入第3節後場上風雲變色，Phoenix主力射手群陳昶瑞、蔣中銘與曾柏徹輪番在外線開砲，用一記記冷血三分彈徹底撕裂Warriors防線，單節打出的懸殊比數，瞬間將分差拉開至20分以上奠定勝基。對於球隊上下半場判若兩隊的表現，Phoenix外籍總教練Kiwi賽後直言：「我們上半場節奏打得有點太慢，中場休息時我也非常明確地向球員表達了我的要求。但我們真的是從防守做起，才逐漸找回投籃手感，只要我們能成功守下來並打出快攻轉換，就能展現出極佳的創造力，下半場全隊的執行力都非常出色！」談及激烈的分組排名爭奪，Kiwi也笑著透露自己一早起床腦海浮現的第一件事就是戰績算計：「我稍微計算過，只要拿下這場勝利我們就有機會緊咬領先群，這場球對我們站穩腳步至關重要。」Phoenix此役能以33分之差痛宰對手，頭號功臣非目前就讀美國學校高一的蔣中銘莫屬。他全場外線手感發燙，三分球11投5中精準命中，高效攻下全場最高的的全能數據；在他的火力串聯下，包括丁昱嘉、曾柏徹、吳浩瑄等鋒衛箭頭也全數得分上雙，展現出令人賞心悅目的團隊球風。「我們這批隊友已經一起打球3、4年了，彼此在場上都配合得非常默契。」蔣中銘賽後笑著分享球隊贏球秘訣，「比賽前段大家的確打得比較緊繃難熬，但我們是一個真正的團隊，在場上會不斷互相溝通提醒。」面對U19第4組眾多訓練有素的學校代表隊，蔣中銘坦言能與強敵抗衡非常過癮：「學校校隊的練球時間通常比較多，我們俱樂部則只有禮拜一到禮拜三練球、禮拜四打比賽。」儘管訓練時數有限，這群年輕小將依然憑藉深厚默契展現出極強的對抗性。他們去年更曾一舉奪下「去年的冠軍戰是我目前人生中最印象深刻的比賽，希望今年升上U19後，我們也能順利完成衛冕！」蔣中銘自信地喊出本季終極目標。