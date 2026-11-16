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▲面對目前5勝6敗、近期連剋快艇與黃蜂的太陽隊，唐西奇（Luka Doncic）將與場均25.5分的太陽一哥布克（Devin Booker）展開飆分對決。（圖／翻攝自湖人官方X）

11月16日完整賽程

開賽時間（CST） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 02:00 印第安納溜馬 @ 費城76人 05:00 洛杉磯湖人 @ 鳳凰城太陽 05:30 夏洛特黃蜂 @ 洛杉磯快艇 06:00 聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士 07:00 達拉斯獨行俠 @ 波士頓塞爾提克 07:00 紐約尼克 @ 多倫多暴龍 08:00 休士頓火箭 @ 華盛頓巫師 09:00 亞特蘭大老鷹 @ 密爾瓦基公鹿 10:00 奧克拉荷馬雷霆 @ 沙加緬度國王

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美國職籃（NBA）台灣時間今（16）日將迎來9場例行賽激戰。西區焦點是開季打出全聯盟最佳11勝2敗的洛杉磯湖人隊，在二當家里夫斯（Austin Reaves）確定缺陣下，聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）將單核領軍踢館鳳凰城太陽，力拚延續7連勝氣勢。東區焦點則由費城76人隊打頭陣主場迎戰印第安納溜馬隊，在中鋒恩比德（Joel Embiid）確定高掛免戰牌的情況下，詹姆斯（LeBron James）預計將扛起五號位重任。台灣時間清晨5點登場的湖人與太陽之戰，將考驗紫金軍團在傷病潮下的韌性。湖人開季以11勝2敗傲視群雄，唐西奇與里夫斯後場雙槍火力驚人，其中唐西奇場均狂轟38.6分、7.5籃板、7.6助攻，里夫斯也有場均24.7分、3.3籃板、4.7助攻的亮眼表現。不過前役擊敗公鹿後，湖人後場遭遇傷病襲擊，里夫斯因左腳跟挫傷確定缺席今日賽事，塞克斯頓（Collin Sexton）也列為出戰成疑；所幸扭傷右腳踝的唐西奇並無大礙、可以出賽，凱斯勒（Walker Kessler）、馬穆凱拉什維利（Sandro Mamukelashvili）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）等綠葉也必須挺身而出。面對目前5勝6敗、近期連剋快艇與黃蜂的太陽隊，唐西奇將與場均25.5分的太陽一哥布克（Devin Booker）展開飆分對決，此外近期傳出太陽有意兜售場均僅11.8分的格林（Jalen Green），場上表現同樣備受關注。台灣時間凌晨2點率先開打的76人與溜馬之戰，是76人背靠背賽程的首戰。兩隊本季首度交鋒時，76人靠著西蒙斯（Anfernee Simons）單場轟進6記三分球以114：109險勝，但今日雙方卻都面臨嚴重傷兵困擾。76人賽前已確認恩比德因足底筋膜炎傷勢管理缺陣，加上博納（Adem Bona）與巴洛（Dominick Barlow）持續養傷，禁區人手拉警報。所幸前役因坐骨神經痛管理輪休的詹姆斯已移出傷病名單、確定出賽，他今日或許會再度被推上五號位代打中鋒，在籃下與身高7呎的溜馬中鋒祖巴茨展開肉搏戰。溜馬方面同樣殘陣出擊，主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）開季初拉傷腿筋後持續缺陣，謝潑德（Ben Sheppard）與弗菲（Johnny Furphy）也因膝傷免戰，內姆哈德（Andrew Nembhard）與內史密斯（Aaron Nesmith）則列為出戰成疑。不過溜馬近期打出一波2連勝，全隊除哈利伯頓外共有6人場均得分上雙，包括場均22.4分的西亞卡姆（Pascal Siakam） 以及76人舊將烏布雷（Kelly Oubre Jr.），團隊多點開花的火力仍不容小覷。