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選戰倒數12天，民眾黨板橋議員候選人林子宇昨因不滿黨中央直播安排，臨時取消和黨主席黃國昌的聯合車掃，改為自己車掃。事後她解釋，不是為了個人或公平性問題，而是希望有事前告知的環節，強調「我講的言論不針對任何一個候選人，不針對也不影響我跟（陳）怡君的感情」，她也透露，事前第一時間有和主席辦公室聯絡以及新北參選人群組分享，但都沒有得到相關回應。林子宇原定昨下午4時10分到晚間6時和黃國昌一起車掃，但就在活動開始前半小時，黨中央突宣布，稍後4時10分板橋車掃因故取消，引發議論。據悉，疑似和林子宇上午臉書貼文，不滿黨中央事前沒溝通，直播原先只有規劃給黃國昌另名子弟兵、中和區議員候選人陳怡君有關。林子宇昨在車掃結束後解釋，她的發言不是為了個人，也不是公平與否的問題，是希望有事前告知的環節，她是在服務處召開行前說明會時，才知道當天直播只有開設在中和，反應後得到的是下午加場，但她以為包括新店的邸聖德、土樹三鶯的吳亞倫和她都有直播，直到下午3時15分才發現官方頻道沒有直播。林子宇表示，這並非她的原意，也不是為了吵說沒有她自己的直播，民眾之聲願意幫她加開非常感謝，但如果今天照播或按照黨中央原定計畫安排，那她的言論沒有達到其實想達到的期待，她不希望獨厚誰也不用獨厚她，她從來都不是希望獨厚自己，「我希望可以事前有一個告知都沒有問題，新北候選人的感情沒有這麼脆弱，大家都可以事前討論，但沒有得到回應」。對於部分支持者認為可直接溝通，林子宇也說，她不會拿這種小事打電話給柯文哲，「我有他的聯絡方式但應該不需要，柯文哲全台跑透透，我看了都很難過」；另外，她第一時間有跟主席辦公室聯絡，也有在第一時間在新北參選人的群組分享，裡面也有組織部的夥伴，但因為沒有得到相關回覆，所以才會今早民眾之聲播陳怡君的時候詢問。林子宇強調，她當然是滿衝動的個性，但她要詢問一定是事前可以做的都做了，但沒有達到想知道的回應，她只是想知道做決策的原因是什麼，為何沒有事前溝通，安排都只有得到文字訊息，若有一個線上會議也可以，讓大家可以更了解事情的狀況，所以最後一刻婉謝民眾之聲的直播跟黨中央車掃。林子宇說，她不可以讓她的支持者失望，進行車掃是要負責任告訴地方支持者，林子宇做好準備服務，所以做這個決定是為早上的言論負責，「我不希望只獨厚我這邊，如果直播可以加開，那聖德跟亞倫那邊呢？」她要感謝願意支持她的志工夥伴跟直播主，她不會有任何造勢大會，「我相信我自己可以造我自己的勢，我可以拿麥克風讓每個菜市場走過路過的人，都可以聽我的造勢內容。我造我的勢，11/28見真章」，隨後深深一鞠躬道謝。