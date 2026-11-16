據日本媒體《體育報知》、《Sponichi》今（16）日報導，中華職棒中信兄弟一軍日籍打擊教練後藤駿太，將重返日本職棒，回鍋加盟歐力士猛牛隊，預計擔任「育成部門」教練。日媒指出，歐力士隊年輕外野手的戰力提升刻不容緩，希望借助後藤駿太的執教經驗，全力替球隊奪回聯盟優勝。後藤駿太去年剛卸下選手身分，生涯執教首站就選擇台灣，加入「黃衫軍」協助總教練平野惠一。本季兄弟「打擊三圍」高居聯盟第一，但最後在台灣大賽不敵味全龍，收下亞軍。
後藤駿太教練生涯首站在台灣 與兄弟一同闖進台灣大賽
現年33歲的後藤駿太去年在日職一軍僅出賽22場，17打數敲出4安，打擊率2成35，季末遭到中日龍隊戰力外，結束15年日職生涯，通算出賽1042場，敲出393安、15轟，生涯打擊率2成16。
在離開日職舞台後，後藤駿太立即收到兄弟總教練平野惠一的邀請，來台擔任一軍打擊教練。在今年春訓時，後藤駿太表示，因為認同平野的理念，因此決定來台發展。兄弟本季團隊打擊率0.286、上壘率0.349、長打率0.371，「打擊三圍」數據皆名列前茅。雖然上半季墊底，但下半季逆襲奪冠，並闖進台灣大賽，最終以2勝4敗不敵味全龍，飲恨收下亞軍。
日媒報導後藤駿太將重返日職 回鍋老東家歐力士任教
根據《體育報知》、《Sponichi》報導，後藤駿太與兄弟球團合約到期，老東家歐力士猛牛隊已決定邀請他加入教練團，預計將被賦予「育成部門」教練重任，這也將是他相隔5年重返老東家。日媒指出，歐力士隊主戰外野手中川圭太今年行使了自由球員（FA）權利，因此年輕外野手的戰力提升已刻不容緩。歐力士球團對後藤駿太豐富的實戰與海外執教經驗寄予厚望，期盼他協助球隊全力奪回相隔4年的聯盟優勝。
後藤駿太出身群馬縣，高中就讀前橋商業高校，是球隊主力兼開路先發，打過1次春季、夏季甲子園，高中3年共敲出18轟，被視為「打、跑、守」3拍子好手，曾被封為「群馬的鈴木一朗」。2010年日職選秀會，後藤駿太首輪被歐力士隊指名，由於入團時與前輩後藤光尊同姓，因此登錄名以「駿太」亮相。
後藤駿太2011年至2022年季中效力歐力士隊，該年7月被交易至中日龍隊。進入職棒後，後藤駿太在打擊上並未有太多出色的發揮，15年職棒生涯中，僅在2014年賽季打擊率破2成50。雖然打擊表現不出色，但後藤駿太在選手時期的跑壘、守備能力評價極高。
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現年33歲的後藤駿太去年在日職一軍僅出賽22場，17打數敲出4安，打擊率2成35，季末遭到中日龍隊戰力外，結束15年日職生涯，通算出賽1042場，敲出393安、15轟，生涯打擊率2成16。
在離開日職舞台後，後藤駿太立即收到兄弟總教練平野惠一的邀請，來台擔任一軍打擊教練。在今年春訓時，後藤駿太表示，因為認同平野的理念，因此決定來台發展。兄弟本季團隊打擊率0.286、上壘率0.349、長打率0.371，「打擊三圍」數據皆名列前茅。雖然上半季墊底，但下半季逆襲奪冠，並闖進台灣大賽，最終以2勝4敗不敵味全龍，飲恨收下亞軍。
日媒報導後藤駿太將重返日職 回鍋老東家歐力士任教
根據《體育報知》、《Sponichi》報導，後藤駿太與兄弟球團合約到期，老東家歐力士猛牛隊已決定邀請他加入教練團，預計將被賦予「育成部門」教練重任，這也將是他相隔5年重返老東家。日媒指出，歐力士隊主戰外野手中川圭太今年行使了自由球員（FA）權利，因此年輕外野手的戰力提升已刻不容緩。歐力士球團對後藤駿太豐富的實戰與海外執教經驗寄予厚望，期盼他協助球隊全力奪回相隔4年的聯盟優勝。
後藤駿太出身群馬縣，高中就讀前橋商業高校，是球隊主力兼開路先發，打過1次春季、夏季甲子園，高中3年共敲出18轟，被視為「打、跑、守」3拍子好手，曾被封為「群馬的鈴木一朗」。2010年日職選秀會，後藤駿太首輪被歐力士隊指名，由於入團時與前輩後藤光尊同姓，因此登錄名以「駿太」亮相。
後藤駿太2011年至2022年季中效力歐力士隊，該年7月被交易至中日龍隊。進入職棒後，後藤駿太在打擊上並未有太多出色的發揮，15年職棒生涯中，僅在2014年賽季打擊率破2成50。雖然打擊表現不出色，但後藤駿太在選手時期的跑壘、守備能力評價極高。