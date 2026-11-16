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▲2026亞冠賽日本隊，正木智也以外卡資格參賽，連續4場比賽開轟，寫下日本隊隊史紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽（APBC）昨（15）日落幕，地主日本武士隊在冠軍戰以5：1擊退韓國隊，完成賽史3連霸。開路先鋒正木智也從預賽起連續4場開轟，寫下日本隊新紀錄，當眾人以為MVP非正木智也莫屬時，大會卻宣布由表現同樣出色的宗山壘獲獎，正木智也當場露出苦笑。據《日刊體育》報導，正木智也坦言，以為自己會拿到MVP，但能理解大會想法；不過日本隊監督井口資仁隨後將「優勝獎金」的大型看板交給正木智也，貼心舉動獲得全場掌聲。在本屆亞冠賽，日本隊開路先鋒正木智也手感火燙，預賽連續3場開轟，在昨日對韓國隊的冠軍戰同樣不手軟，達成日本隊首見「連續4場開轟」的神紀錄。以外卡資格參賽的正木智也在4場比賽繳出打擊率4成62、5支全壘打、11分打點的成績，也順利幫助日本隊奪冠。原以為繳出鬼神般的成績，大會MVP應該是正木智也的囊中物，沒想到最後竟然將MVP頒給同樣表現出色的宗山壘，這也讓正木智也當場露出苦笑，就連日本隊監督井口資仁都說，「雖然不知道評選標準是怎麼判斷的，但他們兩人誰拿MVP都不奇怪。」據《日刊體育》報導，正木智也在賽後透露，「其實回到休息區時，大家都對我說『恭喜拿下MVP』，所以我心裡也想說『該不會真的是我吧』。」但最後正木智也與MVP擦肩而過，「我還跟宗山壘說『MVP應該是我吧』，因為我本來真的以為會是我。」不過他也隨即展現風度，「但畢竟這是U24的賽事，我覺得由宗山壘來拿非常實至名歸。因為他也打出了非常多安打，我心裡總覺得只要上壘交給他，他一定會想辦法打回來，這讓我打起來非常輕鬆。」值得一提的是，雖然正木智也無緣MVP，但井口資仁的貼心舉動，引爆全場沸騰。在MVP頒獎結束後，大會隨即頒發優勝獎金3000萬日圓給日本隊，井口資仁接下「3000萬日圓」大型看板並完成紀念合影後，不疾不徐地轉身走向站在後排的正木智也身邊，親手將看板交給了他。正木智也一開始還愣了一下、露出驚訝表情，隨即雙手高高舉起看板，瞬間引起全場掌聲，井口資仁不僅逗笑了正木本人，也讓全場球迷露出微笑。