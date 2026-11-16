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李志薔一力承擔罵聲 提出4點回應

▲《急診室的奇蹟》還原急診室會遇到的突發狀況以及醫療現實面。（圖／Netflix提供）

發音怎麼讀？各方意見不同

演員努力不該被抹煞 李志薔盼醫病關係多點體諒

《急診室的奇蹟》播出後評價兩極，許多醫療從業人員批評演員專業術語唸得不夠專業，發音不標準，在急診室也沒戴口罩、聽診器戴反，還用嘴巴拔掉針蓋等不符合現實狀況的事情發生，導演李志薔親上火線回應，表示這些由他一力承擔，希望大家不要抹煞演員的努力，然而李志薔也解釋，團隊有經過田調，參考國外案例，一一解釋這些「不合理」的狀況。導演李志薔在臉書提出4點回應，「其實我們都有做田調，也當然有許多醫療顧問 (看看片尾的醫療顧問名單就知道，有一長串)，並且參考了很多國外先進國家的醫療劇。」但因醫學分科太細，涉及太多專業領域分工，「以我們的資源很難做到完美，只能竭盡所能。但當中若有任何失誤，請不要怪罪醫療顧問，一切由我做最後決定，應該由導演/主創團隊承擔。」首先關於李志薔表示，「也許可以google一下大家稱讚的美劇《The Pitt》或《Code Black》劇照，急診室裡幾乎沒戴口罩。實務上很多醫院也沒有。」是因為受新冠疫情印象影響，才會認為急診室應該要戴口罩，「某些在美國工作的醫護也留言，他們急診室多數是沒戴口罩的。」另一個誤解則是，不是手術室，如果是手術室，一定會全員消毒無菌，戴帽和戴口罩。第三點，也是討論最多的，李志薔說，「籌備期就仔細討論過。我曾經認真地把劇本所有的英文術語都查Google和Youtube影片，看看正式美國發音是如何，並和醫療顧問討論。但台灣終究是多元融合的醫療環境，有人老師從美國回來，有人是留學日本，有些是土生土長台灣醫師，各種口音都會出現在醫院或急診室裡，最常見的是讀音(重音)音節不同，或帶日本腔。所以我們決定用台灣的方式，尊重各種醫療顧問的發音，因為這代表台灣有許多醫院是這樣講的。(On Endo)也是，留言區裡已經有分兩三派醫護，「盎」和「甕」都有。關於醫療程序也是，臨床各有見解。我們努力選擇觀眾看得懂，並最接近正確的方式呈現。」那是戲劇的範疇，「沒有人反應會是一模一樣的，這是身為人的可愛和可恨之處。」如果凡事都照著SOP走，就不會有人為了錯誤、情感選擇和道德掙扎，「醫生明哲保身是本能，但我們想彰顯的，正是另外一種。這也是人類值得期待和讚美的美好精神之一。」李志薔也強調，所有問題由導演和編劇團隊概括承受，「我也理當接受所有善意的建議，只希望不要抹煞劇組和演員們想認真成就一部好戲的努力。」最後，李志薔重申，這的確是以娛樂為主的戲劇，但如果能深入探討一點什麼，「我們希望醫病之間能多點互相理解彼此的立場，緩解緊張的醫病關係，改善一點點醫療文化，並且對辛苦的醫護致上我們的敬意和謝忱。」