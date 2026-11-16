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▲死忠粉絲瘋狂抖內Toyz，他一晚估計進帳40萬。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

▲Toyz女友篠崎泫現身留言，感謝粉絲抖內的錢，說會拿去當貓咪的醫藥費。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

香港籍網紅Toyz因販售大麻菸彈在台灣坐牢，入獄兩年半後本月3日獲得假釋，一離開監所就被遣返回港。昨（16）日Toyz出獄後首度回歸YouTube開直播，他和粉絲狂聊2小時，影片至今累積163萬人觀看，不僅如此，還有一堆粉絲抖內（donate），一晚金額高達40萬元，對比Toyz坐牢摺紙袋，一天只能賺20塊，簡直就是天差地別。Toyz昨晚8點開直播，分享他被關的心境還有在監獄中的所見所聞。他先前就在女友篠崎泫的直播中提到，自己坐牢在監所內工作，一天只能賺20塊錢，昨日他也揭密，自己做的是摺紙袋的工作，一天可以摺幾百個，更幽默開玩笑說：「而他昨晚直播時，最高在線觀看人數一度衝破15萬，且穩定維持在12萬人以上，直播結束10小時後，影片的觀看數目前以來到163萬，成績相當驚人。不僅如此，許多粉絲還很同情Toyz的遭遇，瘋狂抖內台幣、港幣給他，表達支持。一名網友就透過YouTube數據監測平台「PLAYBOARD」觀察，發現在Toyz直播接近尾聲時，收到的抖內金額已高達新台幣38萬元，因此該網友推測，Toyz最終獲得的抖內大約是40萬元，相當驚人，是他要在牢裡工作2萬天才賺得到的數字。大家也因此在Threads上瘋狂留言討論：「38萬扣除分潤跟稅金，應該有25萬左右」、「我大哥一場直播就賺夠了，還犯什麼毒，以前的他真的是被門夾到腦子了吧」、「出獄馬上就一場40萬的直播」、「台灣人真的好可憐，這種咖也挺」、「他不像是被關，比較像是進去體驗的，怎麼可以講得這麼開心。」而Toyz的正牌女友篠崎泫昨晚也在他的YouTube留言：「謝謝各位抖內了貓咪醫藥費。」顯然Toyz會將直播收益跟她分享，這句話看起來是在謝謝粉絲，實則是變相放閃，可以看出雙方感情很穩定。