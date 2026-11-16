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▲蔡康永深夜突發文談陪伴，還留言表示：「為風波中的黃先生。」疑說黃仁勳。（圖／翻攝自蔡康永Threads@kangyongcai）

藝人蔡康永近日頻頻在Threads發文，都能引發高度討論。而近日他於深夜發文談陪伴，「如果懂得陪伴，我們會在一個人脆弱的時候陪伴。」讓許多粉絲都非常感動，沒想到蔡康永在留言區回應，「第一句，是為在風波中的黃先生寫的。」疑似間接提到最近捲入外遇醜聞，並請辭輝達（NVIDIA）執行長一職的黃仁勳，但之後又將留言刪除。蔡康永近日發文談陪伴，感性表示：「如果懂得陪伴，我們會在一個人脆弱的時候陪伴；如果懂得彌補，我們會在一顆心快碎的時候彌補；如果懂得在乎，我們會在風景還沒有消失的時候就在乎；如果懂得珍惜，我們會在一切還沒有太遲的時候就珍惜。」引發大批粉絲熱議，還有網友感動直呼：「你真的值得我永遠追蹤。」沒想到網友留言竟釣出蔡康永本人親回，「第一句，是為在風波中的黃先生寫的。」還附上一個綠葉的符號。而這句留言提到的黃先生，也火速讓大家聯想到近日接連捲入外遇風波後，請辭輝達執行長一職的黃仁勳，不過沒多久，蔡康永就將留言刪除。除此之外，有網友發文提到看到的每個人，都有屬於自己的完整人生，「我每次想到這個都會頭皮發麻。」並指出這種感覺叫眾生感，「指的是那個瞬間的頓悟：你突然意識到，身邊每一個匆匆而過的陌生人（像路人、店員、黃仁勳），都擁有和你一樣完整、複雜且獨立的人生。」蔡康永也現身留言區透露自己旅行時，也都會跟朋友坐在路邊觀察，「我們會偷偷選定某個路人，然後根據可見的線索，一起猜測那個人現在正要去見誰。」引發許多網友共鳴。