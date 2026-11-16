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「她是不是間諜不重要」 貝森特緊盯晶片流向中國

▲黃仁勳日前因與黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光。黃樂曾任新加坡雲端運算公司Megaspeed高階主管，並被美國情報官員懷疑涉及中國間諜活動。（圖／路透社／達志影像）

質疑輝達為衝高獲利違規 要求10天內交代

美財長與商務部長爆分歧 質疑為何未將Megaspeed列黑名單

強調H200是對中出口上限 國會將傳喚黃仁勳

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲辭去執行長職務，風波持續延燒。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（15日）表示，比起黃仁勳與涉嫌中國間諜活動的女子發生婚外情，他更關心輝達是否明知先進AI晶片可能流入中國，卻仍透過空殼公司規避美國出口管制、藉此提高營收。貝森特不僅要求輝達在10天內提出調查結果，更呼籲董事會對管理階層進行「大幅改組」，並從公司外部尋找新任執行長。綜合《法新社》、CNBC等外媒報導，貝森特15日接受福斯新聞（Fox News）節目《Sunday Morning Futures》專訪時，將矛頭指向輝達的企業治理及出口管制合規問題，質疑黃仁勳離職背後可能存在更深層的管理缺失。黃仁勳日前因與黃樂（Alice Huang）的婚外情曝光，於12日辭去輝達執行長職務。黃樂曾任新加坡雲端運算公司Megaspeed高階主管，並被美國情報官員懷疑涉及中國間諜活動。Megaspeed則涉嫌透過東南亞資料中心採購輝達先進晶片，再將產品轉運至中國，以規避美國出口限制，目前正受到美國司法部刑事調查。對此，貝森特直言：「對我來說，她是不是間諜並不重要。黃仁勳的私人問題是他自己的事。」他強調，真正需要調查的是輝達是否建立遵守美國出口管制的企業文化，以及公司是否利用空殼企業，將原本禁止出口的高階晶片賣給中國。貝森特質疑：「這些空殼公司如此明顯，而且早就在接受調查。究竟有誰知情？輝達是否利用它們作為向中國銷售晶片的管道？」貝森特進一步質疑，輝達是否為了提高營收與獲利，默許甚至推動可能違反出口管制的交易。他表示，如果同樣的情況發生在銀行業，美國貨幣監理署（OCC）早已介入調查，許多高階主管也可能因此遭撤換。因此，他認為輝達董事會不應只處理黃仁勳的個人爭議，而應全面檢視公司管理階層，並考慮從外部尋找新任執行長。貝森特也要求輝達及其內部調查團隊，在未來10天內針對相關問題提出說明。此外，他特別提到輝達過去在中國銷售額下降的同時，新加坡營收卻大幅增加，認為這項變化值得進一步檢視。輝達自2025年11月起，已停止單獨揭露新加坡營收，改以客戶總部所在地而非帳單地址作為營收地區分類依據。公司當時表示，新方法更能反映實際銷售分布。這起事件也引發川普政府內部對晶片出口管制執行方式的分歧。《金融時報》先前報導，至少4個美國聯邦機構曾要求將Megaspeed列入出口管制黑名單，但由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）領導的商務部並未採取行動。貝森特表示，多個部門都支持將該公司列入黑名單，但最終決定權掌握在商務部手中。另據Axios報導，貝森特曾在白宮戰情室就此事與盧特尼克發生爭執，但商務部否認相關說法。盧特尼克也因家族與輝達的金融業務關係受到關注。其過去領導的華爾街金融公司Cantor Fitzgerald，目前由他的兒子們經營，曾協助輝達商業夥伴安排數十億美元融資。不過，目前沒有證據顯示盧特尼克曾向兒子洩露敏感資訊，或Cantor Fitzgerald利用內線資訊交易。白宮則強調，川普對盧特尼克仍抱持「完全信任」。貝森特重申，川普政府對中國取得美國先進AI晶片設有明確限制。川普去年12月批准輝達向符合條件的中國客戶銷售H200晶片，但更先進的產品仍禁止出口。貝森特強調：「任何比H200更先進的晶片，都不能賣給中國。」另一方面，美國國會也將介入調查。參議院銀行委員會已要求黃仁勳下個月出席作證，盧特尼克據報也同意接受質詢。黃仁勳另已同意在感恩節前，赴眾議院進行閉門作證。輝達先前否認涉嫌違規出口晶片的指控，表示去年已針對相關問題進行調查。目前輝達由前財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長，並預計於週二（17日）公布黃仁勳離職後的首份季度財報。