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▲香蕉上個月底剛升格父親，寶貝女兒「辣蕉」平安出生。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑 FB）

諧星香蕉（王俊傑）上個月22日才成功當爸，老婆Timmy順利生下女兒，怎料就在Timmy還在坐月子期間，香蕉居然被送醫推進急診室。原來是因為他14日晚間和朋友吃完薑母鴨後，突感劇烈不適，不僅頭部脹痛還連吐了6次，狀況遲遲未好轉，香蕉才在半夜打119求救，坐上救護車被送醫，所幸他最後無大礙。香蕉昨日下午在臉書發文，分享自己坐救護車去急診室的經過：「」香蕉說自己原本開心跟朋友吃薑母鴨，結果回家後身體開始很不舒服，香蕉說他本來還想觀察一下，看躺下休息是否會好轉，但他後來還是覺得身體不對勁，判斷無法自行就醫後，才決定打119求救，被救護車載到醫院治療。香蕉不知道自己病因在哪，只說他到院時血壓、心跳、體溫都正常：「香蕉目前已無大礙，只覺得很對不起老婆：「很」而香蕉也不忘感謝醫護人員的救治：「」他也提醒遇到類似狀況的粉絲不要硬撐，要照顧好自己的身體。現年38歲的香蕉曾是節目《瘋神無雙》的班底，靠著無厘頭的模仿、搞笑風格走紅，後來主持行腳類節目《寶島神很大》，也經營自己的YouTube頻道、偶爾接演講，收入穩定。他更靠著省吃儉用，在淡水買了3間房產，還手握50張0050、 1.5張台積電，是非常會投資理財的藝人。