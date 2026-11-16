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2026年U23世界盃棒球賽季軍戰今（16）日登場，中華隊前兩局取得3：0領先，全場敲出12支安打，也比日本多出4支，卻遭松永知大單場雙響砲、包辦5分打點逆轉，7局上滿壘反攻又只拿1分，最終以4：8落敗，以隊史次佳的第4名結束本屆賽事。中華隊打線便延續前役13比1痛宰委內瑞拉的火燙手感。1局上開路先鋒鄭俊瑋瞄準日本左投飯田真大首球便敲出安打上壘，推進上二壘後，第四棒劉承佑立刻補上一記適時安打先馳得點；2局上中華隊攻勢再起，宋柏翰、吳柏萱接連安打上壘，加上日本隊發生要命傳球失誤與鄭俊瑋再度建功的適時安打，中華隊一舉再添2分，前2局打完取得領先。然而，日本武士隊的反撲來得又急又猛。2局下在兩出局池本真人選到四壞球保送後，日本指定打擊松永知大逮中中華隊先發左投吳丞顥的失投球，直接轟出右外野大牆的2分全壘打追成2比3；3局下山下来球補上適時安打將比分扳成3比3平手；進入關鍵4局下，手感燙到發紫的松永知大再度大棒一揮，轟出單場第2發兩分砲，一棒幫助日本以5比3反超戰局。5局下日本隊持續擴大傷害，兩出局後透過連續保送與安打攻占滿壘，松永知大在滿球數下冷靜選到保送擠回第1分（個人單場累積5分打點），緊接著代打上陣的三井雄心掃出左中外野2分打點深遠二壘安打，日本隊單局再灌3分，將領先優勢一口氣拉開至8比3。陷入5分落後的中華隊在7局上最後反攻機會並未輕言放棄——代打林廷之率先敲安上壘，黃柏叡隨後遭觸身球保送，今日手感最佳的劉承佑再敲出單場第3支安打攻占滿壘，第四棒宋柏翰緊接著補上適時安打追回1分（追成4比8）；可惜關鍵時刻余羿賢揮空遭到三振，下一棒呂東翰擊出雙殺打瓦解攻勢，中華隊最終就以4分之差惜敗，無緣隊史第二面U23世界盃銅牌。總計中華隊此役打線30打數狂掃12支安打，表現最亮眼的是，鄭俊瑋（4支2、1打點）、黃柏叡（3支2）與宋柏翰（4支2、1打點）也全數繳出單場雙安佳績；投手群則啟動6人車輪戰，其中吳瑞璁中繼1局失2分承擔敗戰投手。中華隊預賽僅繳出2勝3敗，靠著同戰績球隊間的對戰比較驚險取得A組第3名；帶著0勝2敗進入超級循環賽後，卻接連以6：1擊敗韓國、2：1力退日本，再以13：1大勝此前保持不敗的委內瑞拉，奇蹟般闖進季軍戰。中華隊最終未能繼2022年季軍後再度站上頒獎台，不過本屆第4名仍是隊史次佳成績。