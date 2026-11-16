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▲U23中華隊左投吳丞顥傳出已與藍鳥達成簽約共識，但正式加盟仍待球團公布。（圖／WBSC提供）

▲林佾葳從中職選秀落選一路成長為中華隊主力，有望再次挑戰職棒舞台。（圖／記者朱永強攝）

球員 所屬球隊 本屆亮點 未來動向 雷皓博 國立體育大學 156公里、完投擊敗日本 美職優先，具國際自由球員資格 吳丞顥 開南大學 對波多黎各5局7K 傳與藍鳥達成簽約共識 王翾祈 國立體育大學 148公里側投 傳獲多支美職球隊關注 林佾葳 合作金庫 對韓國6局僅失非責失1分 有望再投入中職選秀 劉承佑 富邦悍將 8場11安、2轟 爭取更多一軍出賽 鄭俊瑋 台灣電力 9場全勤、OPS破1 未來選秀潛在人選

中華隊在2026年U23世界盃季軍戰以4：8不敵日本，最終名列第4，雖未能站上頒獎台，仍在超級循環賽接連擊敗韓國、日本及委內瑞拉。比名次更值得關注的是，多名年輕球員打出代表作，其中雷皓博、吳丞顥及王翾祈已吸引美職目光，林佾葳則有望成為未來中職選秀焦點。本屆最受矚目的新星，無疑是國立體育大學右投雷皓博。預賽面對地主尼加拉瓜，他先發5.2局沒有失分，最快球速飆到156公里；超級循環賽再對日本完投7局，僅被敲4支安打、失1分，沒有投出四壞球，以85球率隊取得2：1勝利。雷皓博來自台美混血家庭，父親曾任堪薩斯皇家亞洲區球探，讓他從小便熟悉美職環境及球探評估方式。據了解，他過去曾婉拒美聯中區球隊超過20萬美元的合約，希望先在大學磨練身體與投球能力；如今球速、控球及比賽成熟度同步提升，美職仍被視為優先選項。雷皓博具備美國籍，但未在美國或加拿大就讀高中及大學，不必參加大聯盟選秀，可透過國際業餘自由球員管道與球團交涉。相較投入中職選秀，他的旅外選擇更具彈性，這次在國際賽完投日本，也等於向球探完成一次高品質展示。開南大學左投吳丞顥同樣受到高度關注。他在預賽對波多黎各先發5局，被敲5支安打、失1分，送出7次三振；除最快接近149公里的速球，也能搭配滑球、曲球、變速球及橫向位移幅度較大的橫掃球。目前已有報導指出，吳丞顥與多倫多藍鳥達成合約總值約20萬美元的簽約共識，並已接受體檢，但仍須等待球團正式公布。若順利完成簽約，他將直接投入美職養成體系。國體大側投王翾祈則是另一名美職觀察對象。他最快球速可達148公里，曾在梅花旗包辦勝投王、三振王及最有價值球員，特殊出手角度具備市場辨識度，傳出已有4至5支大聯盟球隊關注。若談到可能投入中職的焦點，效力合作金庫的林佾葳是最具代表性的人選。他曾在2024年中職選秀落選，經過業餘成棒層級磨練後，球速及比賽掌控能力明顯進步。林佾葳在本屆首戰對捷克以96球完投7局，僅失2分；休息一天後再對巴拿馬後援2局無失分，超級循環賽面對韓國又先發6局僅被敲2支安打，送出6次三振，唯一失分還是非責失。本屆累積多場高壓比賽經驗後，他已表達再次挑戰中職選秀的意願，可望成為明年備受關注的本土投手。野手方面，富邦悍將劉承佑在8場比賽敲出11支安打、2發全壘打，攻擊指數（OPS）達1.154，季軍戰也繳出單場3安，證明自己具備應付高強度投手的能力；經過本屆賽事洗禮後，新球季能否爭取更多一軍出賽值得觀察。至於味全龍林柏佑、台鋼雄鷹宋柏翰及中信兄弟黃鈞麟等職棒新秀，也都在關鍵戰役留下表現。另外，台電游擊手鄭俊瑋則在本屆9場比賽全部先發，攻擊指數達1.014。