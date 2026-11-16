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74台伺服器疑已流入中國 輝達主管遭起訴

傳輝達向台灣官員表達異議 檢方稱不知情

輝達曾找台積電求助 遭拒絕介入

黃仁勳曾強調出口管控嚴格 晶片走私疑雲接連爆發

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社／達志影像）

Megaspeed案也傳輝達介入 美國調查一度暫停

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲下台，公司的AI晶片出口管控問題也持續受到關注。《彭博》披露，台灣檢方先前偵辦一起涉及130台輝達AI伺服器的走私案，並起訴一名張姓輝達主管。知情人士透露，輝達曾向台灣政府官員表達對起訴決定的不滿，認為員工不應受到調查，甚至尋求台積電協助，但遭到婉拒。根據《彭博》報導，台灣基隆地檢署偵辦的AI晶片走私案，涉及一個涉嫌將輝達高階伺服器非法轉運至中國的犯罪網絡。檢方指出，該集團疑似已成功將74台搭載輝達晶片的伺服器運往中國，另有56台準備轉運時，於今年5月遭台灣海巡署查扣。張姓輝達主管被指為案件「核心人物」，涉嫌協助一家台灣基礎設施業者取得輝達核准，購買共130台高階AI伺服器。然而，該業者在台灣的資料中心並沒有足夠空間安裝設備，資金也不足以支付貨款，實際付款來源疑似中國企業。檢方認為，張姓主管明知相關情況卻刻意隱瞞。張姓主管今年7月遭逮捕，8月因偽造文書、背信等罪嫌遭起訴，全案共有9名被告。依起訴內容，張姓主管最高可能面臨5年徒刑，目前案件已進入法院審理程序。多名知情人士透露，輝達代表曾向台灣政府官員表達對張姓主管遭起訴的疑慮，認為相關指控缺乏依據，員工不應成為調查對象。不過，台灣官員回應，政府無權介入司法程序，案件由基隆地檢署依法處理。輝達則向《彭博》表示，公司已依照標準程序徹底調查，沒有發現任何跡象顯示，張姓員工知道其他公司的員工涉嫌將晶片轉運至中國。對於接觸台灣官員的原因，輝達解釋，公司只是提供主管機關要求的資訊，並確保員工受到妥善對待，希望案件能儘快解決。但基隆地檢署發言人陳柏文表示，檢方並不知道輝達曾與台灣政府進行相關溝通。報導指出，儘管輝達高度依賴台灣半導體供應鏈，過去卻未在台灣設置專責政府關係主管，直到近期才開始招募相關職位。在處理這起走私案時，輝達也曾向主要晶片代工夥伴台積電尋求建議，但知情人士表示，台積電拒絕介入。對此，台積電不予評論，台灣經濟部則未回應《彭博》的詢問。這起案件也被認為是首度有輝達員工因涉及晶片非法轉運而遭到起訴，使輝達如何監督下游客戶及供應鏈，再度成為焦點。美國自2022年起限制先進AI晶片出口中國，擔心相關技術被用於軍事用途。台灣政府也正規劃讓出口管制措施與美國接軌，目前則透過其他國內法律追究涉嫌走私者的責任。今年5月，台灣海巡署查扣56台伺服器後，黃仁勳曾在訪台期間表示，輝達已嚴格向合作夥伴說明出口規範，並呼籲負責組裝相關設備的美超微（Super Micro Computer）加強盡職調查。不過，《彭博》指出，近一年來美國及亞洲已出現多起涉及輝達晶片轉運中國的刑事案件，外界也開始質疑輝達是否充分掌握產品最終流向。另一方面，黃仁勳婚外情對象黃樂（Alice Huang）創辦的新加坡公司Megaspeed，也因涉嫌協助中國取得受限制的輝達晶片，受到美國調查。《彭博》指出，台灣的伺服器走私案與美國調查Megaspeed的案件彼此獨立，但輝達此前也曾試圖介入美方調查。輝達曾追查出售給Megaspeed的晶片去向，一度有約5萬顆晶片無法確認位置。輝達後來表示，已在其他倉庫找到相關設備，但未說明具體數量及安裝時間。報導也指出，輝達法務長泰特（Tim Teter）曾致電美國商務部出口管制官員，詢問黃樂2025年6月在新加坡遭扣留的情況。輝達表示，泰特當時並不知道黃仁勳與黃樂的婚外情。據悉，這通電話之後，美國商務部工業安全局（BIS）於2025年底暫停相關調查，將案件交由司法部處理。至於兩者是否存在直接因果關係，仍有待釐清。新加坡政府則表示，當時曾多次嘗試與美國合作調查Megaspeed，但未獲得充分回應，目前雙方仍持續溝通。黃樂目前人在北京。新加坡當局今年2月因證據不足以提出刑事指控，已將護照歸還給她。