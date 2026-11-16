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11月16日完整賽果

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比數 勝隊最高分（領先 / 焦點球員） 敗隊最高分（落後 / 焦點球員） 印第安納溜馬 @ 費城76人 76人 131：124 溜馬 泰瑞斯馬克西（27分） 帕斯卡席亞康（31分） 洛杉磯湖人 @ 鳳凰城太陽 湖人 131：123 太陽 盧卡唐西奇（43分） 科林吉萊斯皮（26分） 夏洛特黃蜂 @ 洛杉磯快艇 快艇 113：105 黃蜂 達里厄斯加蘭（27分） 穆薩迪亞巴特（12分） 聖安東尼奧馬刺 @ 猶他爵士 (進行中) 達拉斯獨行俠 @ 波士頓塞爾提克 (進行中) 紐約尼克 @ 多倫多暴龍 (進行中) 休士頓火箭 @ 華盛頓巫師 (尚未開打) 亞特蘭大老鷹 @ 密爾瓦基公鹿 (尚未開打) 奧克拉荷馬雷霆 @ 沙加緬度國王 (尚未開打)

美國職籃（NBA）西區龍頭洛杉磯湖人隊今（16）日在二當家里夫斯（Austin Reaves）缺陣下作客鳳凰城太陽，聯盟得分王唐西奇（Luka Doncic）徹底開外掛，全場狂砍43分、3籃板與9助攻，最終以131：123射日，豪取8連勝並以12勝2敗的戰績持續領先全聯盟。同一時間，遠走費城的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）則在中鋒恩比德（Joel Embiid）輪休下挑起大樑，單場繳出15分、6籃板、11助攻帶領76人以131：124力退印第安納溜馬，生涯總助攻數正式超越傳奇控衛基德（Jason Kidd），獨居NBA歷史助攻榜第3名。面對防守強度不足的太陽隊，唐西奇一開賽就率隊打出10：0的夢幻開局，首節打滿12分鐘便高效轟下20分，達成生涯第35次單節20+，寫下歷史第三的紀錄。上半場結束前他已經進帳25分，同時也是唐西奇生涯第45次半場至少25分，僅次於哈登49次居歷史第二，幫助湖人以64：54領先。易籃再戰後，湖人第三節單節猛灌40分，一度將領先優勢擴大到31分。不料第四節太陽板凳群絕地大反攻，吉萊斯皮（Collin Gillespie）全場5記三分、砍26分與肯納德（Luke Kennard）聯手追分，在終場前將分差縮小至僅剩5分。危急時刻，頂替里夫斯先發的葛萊姆斯飆進致勝三分球，加上唐西奇穩健罰球鎖定勝局，助湖人收下8連勝。此役湖人共6人得分上雙，除了唐西奇43分、9助攻與葛萊姆斯22分外，塞克斯頓（Collin Sexton）貢獻16分，中鋒凱斯勒（Walker Kessler）繳出14分、12籃板。太陽方面，吉萊斯皮攻下全隊最高的26分，但雙槍表現低迷，布克（Devin Booker）14投僅4中拿17分、7 助攻，格林（Jalen Green）更只有9分進帳。戰績高居東區第二的費城76人主場迎戰溜馬，在恩比德高掛免戰牌的情況下，詹姆斯上半場專注串聯團隊、雖一度遭烏布雷（Kelly Oubre Jr.）犯規倒地捂著左手，但仍帶隊在半場取得58：57微幅領先。下半場詹姆斯加強個人進攻火力，第三節連得8分包含一記霸氣空接灌籃拉開比分。末節溜馬在西亞卡姆（Pascal Siakam）帶領下一度追到僅差4分，關鍵時刻詹姆斯先助攻韋德（Dean Wade）完成空中接力「2+1」，隨後再助攻新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）上籃得手，拿下個人本場第11次助攻，生涯累積助攻數正式來到12092次，一舉超越傳奇名將基德的12091次，獨享NBA歷史助攻榜第3名。在詹姆斯15分、6籃板、11助攻的穿針引線下，76人全隊共7人得分上雙，布朗（Jaylen Brown）18投12中高效轟下全隊最高31分，馬克西（Tyrese Maxey）飆進5記三分球進帳27分、6 助攻，聯手助隊以131：124雙殺溜馬並收下2連勝。