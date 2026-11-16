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▲台美混血投手雷皓博在U23世界盃飆出156公里速球並完投擊敗日本，旅外動向備受關注。（圖／WBSC提供）

▲曾峻岳透過中職累積實績後申請入札，若成功旅美，可望證明本土職棒也能成為通往大聯盟的跳板。（圖／富邦悍將提供）

中華隊以U23世界盃第4名作收，陣中包含雷皓博、吳丞顥與王翾祈等潛力投手皆成功走進美職球探的雷達視野。其中年僅19歲的左投吳丞顥傳出已與多倫多藍鳥達成總值約20萬美元的合約共識，並已完成體檢程序。這項消息再度無情地挑起國內棒壇的敏感神經：當台灣最具天賦的大物投手尚未踏入中華職棒大門便紛紛選擇旅外，本土球迷究竟還能否有機會陪伴下一位王牌成長10年？吳丞顥出身青棒名門平鎮高中，目前就讀開南大學，具備接近150公里的左投速球優勢。在本屆U23世界盃面對波多黎各一役中，他先發5局僅失1分並狂飆7次三振，徹底展現了頂級球威與超齡的危機處理能力。表面上來看，中職似乎是敗給了一紙20萬美元的合約而錯失潛力左投，但對年輕球員而言，真正衡量的從來不只是眼前的簽約金數字。美職體系能提供最尖端的運動科學、系統性訓練、完善復健資源以及一條直通大聯盟的升遷階梯。對一名18至20歲仍具備龐大開發空間的投手來說，這些軟硬體資源加上「挑戰最高殿堂」的終極夢想，往往比國內球團單純拉高簽約金更具致命吸引力。中職真正的競爭對手不是那20萬美元，而是球員對自己未來發展上限的無限想像。只要球員深信現在不出去就會錯失最佳發展時機，國內球團展現再大的誠意也難以留人。國內職棒人才流失潮不僅僅是戰力的折損，更直接衝擊了職業運動最難以用金錢量化的核心價值。有球迷在網路論壇感嘆，當大物投手在進入中職前就被美日職棒全數掃空，聯盟未來將越來越難孕育出能讓球迷死心塌地支持10年的本土偶像球員。這並非是非理性的反對旅外，而是點出了職業運動中的「陪伴感」。球迷從選秀會開始追蹤一名菜鳥，看著他從二軍起步、迎來一軍初登板，最終歷經淬鍊成為球隊的當家王牌，這種長期累積的情感連結正是支撐票房與球隊認同的基石。當吳丞顥、能飆出156公里火球的雷皓博以及王翾祈等頂尖新秀將美日職視為唯一首選，中職失去的不僅是新人話題與球隊門面，更是一段段本可傳唱十年的王牌養成故事。然而，旅外與中職從來不是絕對的單選題，富邦悍將守護神曾峻岳正試圖用自身的軌跡證明另一條道路的可行性。他在2020年中職選秀會直到第7輪才獲選，進入職棒後憑藉不懈努力逐步站穩牛棚核心，6個球季下來累積287場登板與91次救援成功。如今他正式宣告透過入札制度挑戰大聯盟。若曾峻岳最終成功披上美職戰袍，他的歷史意義將不僅限於中職首次透過現行入札協議將球員送往美國，更在於向所有年輕選手傳遞一個強烈訊號，先進入中職累積實戰經驗與成熟度，依然有機會躍升至更高層級，留在台灣絕不等於關閉旅外大門。這條「先留台再入札」的路徑能為中職創造極佳的正向循環。球員在黃金成長期留在聯盟，球迷得以深度參與其養成過程；球團則透過實戰培養提高球員的商業價值，最終再以入札金形式獲得海外回饋。中職無法也不該阻止所有潛力新秀直接旅外，球員的職業壽命短暫，挑戰最高舞台是天經地義的選擇。但本土職棒必須深刻反省，能否提出一套同樣具備高成長性與國際出口的發展藍圖。提高簽約金僅是敲門磚，真正治本之道是全面升級科學化訓練、落實投球負荷管理、完善傷後復健體系，並建立明確支持球員再次旅外的暢通機制。中職的解方絕非築起高牆強留年輕人，而是竭盡全力讓這兩條道路，都能通往最高殿堂。