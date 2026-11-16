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烏軍狂襲俄國石油港 傳成解除禁令導火線

防空成本飆升 俄官員傳主張直接打擊決策核心

澤倫斯基與烏軍將領傳列目標 擬動用極音速武器

普丁與美方特使會談後 俄國安高層緊急開會

俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯傳出可能對烏克蘭領導階層採取更激烈的軍事行動。多家親克里姆林宮媒體披露，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）近日召開閉門國安會議，討論解除針對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及軍方高層的非正式暗殺禁令，甚至考慮動用極音速武器攻擊烏克蘭領導人的地下掩體與車隊。不過，相關消息目前尚未獲得俄羅斯官方證實。根據《紐約郵報》引述親克里姆林宮媒體Blokot報導，俄羅斯國家安全會議近日討論調整對烏克蘭高層的打擊策略，主因是烏軍持續利用無人機襲擊俄羅斯境內的重要能源設施。其中，位於波羅的海沿岸的烏斯季盧加港（Ust-Luga）近期據報已遭到第10次攻擊。烏斯季盧加港是俄羅斯重要的石油出口樞紐，也是俄國將能源運往亞洲、維持戰爭資金來源的關鍵設施之一。由於港口所在的列寧格勒州鄰近普丁故鄉聖彼得堡，烏軍接連發動攻擊，也被視為對俄羅斯當局的重大挑戰。報導指出，俄羅斯安全官員在12日的閉門會議中警告，應對烏克蘭無人機攻擊的防空成本正不斷攀升，現有預算恐難以長期負擔。光是聖彼得堡所在的列寧格勒州，據稱就已投入約240億盧布（約3億美元）建置防空系統。與此同時，俄軍持續攻擊烏克蘭能源及民生基礎設施，卻未能有效阻止烏軍對俄羅斯煉油廠及港口的襲擊。一名俄羅斯官員據報在會議中表示：「對抗無窮無盡的無人機群毫無意義，必須摧毀整個決策鏈。」另有消息人士聲稱，攻擊烏克蘭民眾的供暖設施，無法阻止烏軍襲擊俄羅斯煉油廠，因為下達命令的烏克蘭領導階層仍認為自己受到保護。根據報導，與會官員因此討論解除過去對烏克蘭高層採取的非正式攻擊限制，將澤倫斯基及烏克蘭軍方高階將領列為可能的直接打擊目標。相關構想包括使用重型極音速武器，攻擊烏克蘭領導人藏身的地下掩體，或載有高階軍事指揮官的車隊。報導也聲稱，俄羅斯曾在2022年戰爭初期試圖刺殺澤倫斯基，但相關行動據稱於隔年停止，原因是普丁透過中間人承諾不再採取暗殺行動。不過，所謂俄烏領導階層之間存在「非正式暗殺禁令」或相關協議，目前均缺乏獨立證據證實。值得注意的是，這場閉門會議據報緊接在普丁與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）長達兩小時的會談之後舉行。除了俄羅斯國家安全會議成員，與會者據稱還包括剛從阿拉伯聯合大公國阿布達比和平談判返回的俄方談判代表，以及外交部、國防部官員。目前尚不清楚俄方是否已正式批准任何針對烏克蘭領導階層的新行動，也沒有證據顯示相關攻擊計畫已進入執行階段。