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今北台灣、東部降溫有雨！南部白天高溫衝33度

▲下周三至下周五（11月18日至11月20日）還有一波更強冷空氣南下，北台灣氣溫將出現斷崖式下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三鋒面襲台！周四接力東北季風：最低溫跌至11度

▲周一、周二水氣較少，各地大多為多雲到晴，下波明顯雨勢周三、周四抵達。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（16）日部分地區天氣受到東北季風影響，北部與東半部將有短暫陣雨發生，但根據氣象專家吳德榮表示，本周三（17日）下午鋒面抵達，各地氣溫轉變降溫，周四、周五（19、20日）緊接另一波東北季風，清晨平地最低氣溫約可降至11度，直到周六（21日）東北季風減弱，各地氣溫才逐漸回溫。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今日仍受東北季風影響，迎風面北部、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北臺稍涼、中南部白天熱、早晚涼。各地區氣溫如下：北部19至26度、中部19至31度、南部20至33度、東部17至31度。針對一周天氣部分，吳德榮分析，明（17）日東北季風減弱、西晴、東偶零星降雨，氣溫回升。周三（18日）下午鋒面到、天氣轉變、氣溫降。等到周四、五（19、20日）另一東北季風影響。吳德榮指出，週四北部、東半部有局部短暫雨，週五水氣減少、東半部仍有局部短暫雨的機率；週四、五明顯轉涼、早晚微冷，清晨能帶來的平地最低氣溫，比前一波略低，約可降至11度左右。至於何時氣溫再回溫周六、周日（21、22日）東北季風逐日減弱、各地晴朗穩定，氣溫逐日漸升，早晚氣溫仍低。