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2023年新加坡餐廳同框 黃樂在旁微笑拍攝

黃仁勳親自端燉飯 餐廳開心曬照留念

兩人往來時間再提前 2024、2025年也曾被拍到

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳與涉嫌中國間諜活動的黃樂（Alice Huang）婚外情風波持續延燒，如今又有兩人早年同框的畫面曝光。新加坡媒體發現，早在2023年12月，黃仁勳就曾與黃樂一同現身當地一家義大利餐廳。當時黃仁勳親自動手製作燉飯，黃樂則站在一旁拿手機拍攝，臉上露出笑容。這段影片也讓外界得以進一步追溯兩人的往來時間。根據新加坡《海峽時報》報導，黃仁勳與黃樂於2023年12月7日，一同出現在新加坡Turf Club Road的義大利餐廳Ristorante Da Valentino。相關照片與影片由餐廳主廚兼老闆瓦爾圖利納（Valentino Valtulina）的姊妹佩拉（Perla Valtulina），上傳至個人Instagram帳號。影片中，黃仁勳手拿酒杯，在一個巨大的起司輪中攪拌燉飯，主廚則在旁鼓勵他：「別害怕，儘管試試看！」鏡頭隨後轉向黃樂，只見她身穿白色上衣、粉紅偏紅色的裙子，拿著iPhone拍攝黃仁勳，並露出笑容。主廚還向黃仁勳介紹義大利料理技巧「Mantecare」，也就是利用油脂與澱粉水乳化，讓醬汁呈現濃郁滑順口感。沒想到黃仁勳卻開玩笑將「Mantecare」與「Monte Carlo」（蒙地卡羅）搞混，還當場解釋電腦科學中的蒙地卡羅方法，逗趣互動也被鏡頭記錄下來。另一張照片顯示，黃仁勳親自將完成的燉飯端給主廚，黃樂則站在一旁，手摀著嘴觀看。照片上還寫著：「不是每天都能讓Jensen親自為你端上義大利麵。」不過，原始貼文將黃仁勳的英文名字Jensen誤拼成「Jansen」。餐廳也分享黃仁勳與其他顧客及家人的合照，並以義大利文寫道，能夠接待輝達執行長黃仁勳，讓他們感到非常激動。值得注意的是，這家經營18年的義大利餐廳，已於2023年底歇業，當時業者表示，主要原因是租金高漲及人力短缺。黃仁勳與黃樂後續仍多次被拍到同框，包括2024年6月在台北的一場科技業聚會，以及2025年5月黃仁勳在台灣舉辦的晚宴。直到2026年10月底，《紐約時報》揭露黃仁勳與曾任新加坡雲端運算公司Megaspeed高階主管的黃樂關係密切，兩人的婚外情才引發外界關注。《紐約時報》11月10日進一步披露，2023年12月的新加坡餐廳聚會，顯示兩人的往來時間比先前外界所知更早。報導指出，黃樂當時剛完成一項企業重組，透過新加坡公司架構成立Megaspeed，為日後大規模採購輝達AI晶片鋪路。由於美國已限制先進AI晶片出口中國，Megaspeed的交易模式也因此受到美國當局調查。不過，這些餐廳照片與影片僅能證明黃仁勳與黃樂當時曾一同出席聚會，無法單憑畫面判定兩人何時開始交往，或是否涉及不當商業交易。《海峽時報》表示，已聯繫餐廳主廚、其家人及多名前員工，希望進一步了解當時情況，目前仍在等待回應。