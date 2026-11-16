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女星徐凱希早年以《我愛黑澀會》、《超級星光大道》等節目為人熟知，而近年她跨界主持，與曾國城、徐乃麟、張文綺一起主持節目《天才衝衝衝》，機智表現獲得粉絲喜愛。不料近日她宣布新身分，透露因昔日《超級星光大道》戰友牽線，開始接觸泰國髮品，覺得非常好用便決定成為代理泰國髮品的老闆娘，直接砸近千萬創業，還在首月就突破百萬業績。徐凱希近日宣布成為泰國髮品代理商的老闆娘，據《鏡週刊》報導，徐凱希開始創業的契機，是在與賴晏駒一起主持Podcast時，曾一起於《超級星光大道》合作的戰友突然詢問她，是否可在節目置入產品，並寄給她護髮的相關試用品，因演藝工作，頭髮常要染燙的她，親自用了後覺得改善很多髮質受損的問題，因此決定接觸相關產品。報導指出，徐凱希跟這位戰友在比賽期間就培養出好感情，雖然對方後來離開台灣，前往東南亞發展，但兩人依然保持聯繫。而在決定投入泰國髮品的代理事業後，徐凱希也親力親為，特地跟對方前往泰國了解公司創立背景與生產線，還做了市場考察，在確定產品賣得不錯後，就決定親自代理當老闆娘，直接投入了近千萬元，好在她的努力沒白費，在創業的第1個月，業績就直接突破百萬，這也讓她變得更加積極。事實上，徐凱希除了藝人工作外，也投資過酒吧、桌遊店等，但她都只出錢不管事，最多就是帶友人去消費。然而這次代理髮品，她決定親自處理所有事物，包含行銷企劃，還直接當代言人，戰友則負責對接泰國的公司，打理叫貨跟物流運輸等事務。親力親為後，也讓徐凱希有了更多體會，表示以前都有人打理工作，所以個性較為保守、安於現狀，但現在自己動手後，就想越做越多、讓品牌變更好，「慢慢有了當老闆的感覺。」並透露未來想做台灣獨家版的產品。