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美國職籃（NBA）費城76人隊今（16）日在中鋒恩比德（Joel Embiid）缺陣的情況下，以131：124主場力退印第安納溜馬隊，詹姆斯（LeBron James）全場繳出15分、11助攻，生涯總助攻數累積多達12092次，超越傳奇控衛基德（Jason Kidd）獨居聯盟歷史助攻榜第3。這樣屢創紀錄的NBA老將到底有多猛？賽前溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）受訪時便曾對詹姆斯發出最高敬意，直言面對他「連戰術都不敢喊」，封他為「一台行走的NBA籃球AI機器」。據76人隨隊記者烏拉姆（Dave Uram）報導，在今日比賽開打前，向來以戰術素養聞名的溜馬名帥卡萊爾，談起即將滿42歲、正處於生涯第24季的詹姆斯時滿是讚嘆。卡萊爾直言不諱地表示：「詹姆斯就是我們在場上盡量不喊戰術的原因之一，因為他把所有對手的戰術都背得滾瓜爛熟。」他接著給出更貼切的形容：「他簡直就是一台『行走的NBA籃球AI機器』，這就是他的本色，實在太聰明了。這已經是他打的第24個年頭，我想我們未來再也見不到像他這樣的球員了。」儘管詹姆斯前一戰面對塞爾提克一戰12投4中手感欠佳，但他今日迅速調整狀態，在恩比德因右腳傷勢休兵下扛起進攻發動機重任，全場送出11次助攻完美串聯團隊。末節詹姆斯助攻隊友完成生涯第12092次助攻，正式超車基德，在歷史助攻榜上僅次於史托克頓（John Stockton）與保羅（Chris Paul）。賽後得知卡萊爾對自己給予「籃球AI機器」的評價，詹姆斯也謙虛做出回應，並揭露自己從小養成的習慣：「這只是上天賜予我的天賦。我一直都是這樣，從打少年聯賽時就是如此，特別是開始打AAU（美國業餘體育聯合會）比賽之後。到了高中時期，我就非常留意其他球隊在跑什麼戰術、其他球員的技術特點，還有他們的優缺點、喜歡與不喜歡的打法。」詹姆斯進一步解釋：「我覺得只要我能掌握這些情報，就能在場上提醒我的隊友，讓我們有機會直接識破對手的戰術。里克（卡萊爾）非常了不起，他是NBA史上最偉大的教練之一，這些年我與他交手過無數次，能從他口中得到這番評價，真的讓我感到無比榮幸。」