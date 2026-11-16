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為什麼鐵板燒要墊鋁箔紙？答案超意外：不是保溫

▲平價鐵板燒師傅炒好菜餚時，習慣在鐵板上鋪一層鋁箔紙充當碗盤，再將顧客點購的菜餚放置上面。（示意圖／記者陳雅雲攝）

鐵板燒墊鋁箔紙「有3用途」！20年老店親自解釋

使用鋁箔紙共有「方便清潔、餐點區隔、防止湯汁溢出」3大用途

經常以「一張錫紙代表一份簡餐、兩張代表一份套餐」，以此方法讓師傅能夠一目了然餐點和份量

▲20年鐵板燒老店以自家經營方式解釋，使用鋁箔紙除了方便清潔、防止湯汁溢出以外，還能當作區隔餐點。（示意圖／記者陳雅雲攝）

一票店家不再用鋁箔紙！背後原因曝光：早改鐵盤了

▲近幾年健康衛生意識、環保觀念逐漸提升，部分鐵板燒業者為響應政府環保政策，已自主將鋁箔紙改用「鐵盤」盛裝餐點。（圖／記者陳雅雲攝）

平價鐵板燒深受台灣人喜愛，但不少鐵板燒師傅在炒好菜餚後，在鐵板上鋪設鋁箔紙，讓人好奇其真正用途，而答案意外並非是保溫。，讓一票台灣人驚呼「長知識了！」平價鐵板燒師傅炒好菜餚時，習慣在鐵板上鋪一層鋁箔紙充當碗盤，再將顧客點購的菜餚放置上面。但有網友在Threads發文，表示連吃多天鐵板燒，都能看見店家使用鋁箔紙，因此好奇背後用途，「好像也不會因此比較好清潔的樣子；說是衛生嘛？但這鐵板上本來就能炒菜了，直接放鐵板上好像也沒有什麼衛生的疑慮；而且不管有沒有鋁箔紙，菜都一樣可以保溫，好像也不會沾鍋…所以是為了什麼要放鋁箔紙呢？」問題曝光後，瞬間引來台灣老饕討論，，「墊這個是免洗碗盤，再來就是鐵板上，不用打烊清潔時，刷的上氣不接下氣」、「醬汁加熱後會收乾變得難清。用鋁箔紙墊著比較好清潔。這樣翻桌速度可以快一點」、「我一直以為是為了保溫，慢慢吃的時候才不會冷掉」。至於為什麼鐵板燒要墊鋁箔紙呢？一名自稱家中經營20年鐵板燒的過來人解釋，。首先，鋁箔紙本身較好清潔，能省去人工清洗盤子的力氣，加上鋁箔紙表面的皺褶可以發揮阻擋效果，可避免湯汁溢出至鐵板上。他進一步分享家中經營方式，。不過他也進一步說明，強調現今錫紙品質比早期進步許多，只要別刻意戳破它，其實都不容易破損。但近幾年健康衛生意識、環保觀念逐漸提升，部分鐵板燒業者為響應政府環保政策，已自主將鋁箔紙改用「鐵盤」盛裝餐點，減少一次性餐具的使用。若民眾對於店家的餐具盛裝方式有所在意，建議入座前先向店家確認，以免產生不必要的誤會或消費糾紛。