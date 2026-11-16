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Netflix醫療台劇《急診室的奇蹟》11月12日全球上線，8集一次公開。播出後劇中醫療術語的用法被質疑有誤，「用嘴拔針」的橋段也引發爭議，但全劇仍掀起熱烈討論。雖然Netflix尚未宣布續拍，但第8集留下的3個伏筆，已讓觀眾敲碗想看後續。周承俊發現黃祐昶（路斯明飾）的新藥研究有疑點，即使院長親自出面阻止，他仍決定發表新藥無效的研究結果，也當面向恩師挑明，自己多年來對他的敬重到此為止。消息惹怒院方高層，董事長下令要處理周承俊。這篇論文因此不只是一場學術爭議，也留下了最直接的懸念：「周承俊還能不能留在央大醫院的急診室。」錢裕揚飾演的嚴震東是董事長的兒子，從海外回來後，有意參與醫院的整頓。他一見到周承俊，就表明對那篇即將發表的論文有興趣。父親把周承俊視為得處理的麻煩，兒子卻主動找上他。嚴震東究竟想藉論文查清新藥研究的問題，還是另有盤算？結局沒有交代，也沒說他會站在哪一邊。林耿明（蔡凡熙飾）剛進急診時，是周承俊破格錄取、成績不算出色的新人。到了最後一集，公車發生持刀傷人事件，他在現場第一時間協助救治，事後成為媒體關注的焦點。從一開始被質疑憑什麼進急診，到最後因救人受到矚目，他的第一階段成長有了交代；但最初並肩入行的唐希（詹子萱飾）、江東彥（彭千祐飾）和他，往後會不會繼續留在同一支團隊，仍有故事可寫。《急診室的奇蹟》以「央大醫院」急診醫學部作為故事線，霍建華飾演的副主任周承俊冷靜、醫術高超，他決定讓成績平平的醫學系畢業生林耿明（蔡凡熙 飾）加入央大團隊，優秀的同期醫師唐希（詹子萱 飾）、江東彥（彭千祐 飾）總是看他不順眼，就連資深主治醫師何宇華（楊謹華 飾）也總是對他發出質疑，全劇旨在急診團隊面對接連不斷的醫療危機、艱難的倫理抉擇，一同面對急診室的困境。