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美股科技股表現疲弱，拖累標普500及那斯達克指數，台北股市今（16）日開盤走低，加權指數以43,512.42點開出，較上週五（13日）收盤43,675.12點下跌162.70點，跌幅約0.37%。開盤後賣壓持續，加權指數進一步下探43,096.37點，跌破4萬3100點關卡，較前一交易日收盤下跌578.75點，跌幅約1.32%。台積電（2330）開盤以2,340元開出，較上個交易日下跌10元，跌幅約0.43%，同步呈現走弱。從早盤高低點來看，加權指數開盤及最高點均為43,512.42點，最低則來到43,096.37點，開盤至最低下跌416.05點，顯示指數開出後持續承壓。美股方面，美東時間上週五（13日）收盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲50.46點，收在52,347.55點，漲幅0.10%；標普500指數下跌30.73點，收在7,561.67點，跌幅0.40%；那斯達克指數下跌229.82點，收在25,136.27點，跌幅0.91%。整體來說，科技股表現疲弱，拖累標普500及那斯達克指數。