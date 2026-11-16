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▲二伯昨日發文公開雙11成交總額，並激動向支持者們道謝。（圖／翻攝自二伯IG@2uncle987）

百萬YTR蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌「HAHABABY」，日前爆發抄襲疑雲後，引發大量批評。不過近日品牌宣布以改版的HAHABABY 2.0重新開放販售，並迎來雙11活動。而二伯先是公開在7日的首日活動營業額就突破1500萬元後，昨（15）日再度發文宣布這次成交總額共2781萬元，近3千萬元的金額再度引發熱議，二伯也激動道謝。不過有人點出，二伯之前似乎不會這麼頻繁的曬出營業額，猜測這行為是在挑釁網友。二伯在昨日公開這次雙11檔期的成交總額為2781萬6623元，並激動向支持者們道謝，「有些感謝，很難用一句謝謝就能完整概括。」感動表示今年雙11的成績，讓他們收獲很多感動，並感謝支持品牌的所有人、以及團隊、合作夥伴、廠商等，「這份成績，不屬於任何一個人，而是因為有大家，才有今天的hahababy。」她表示始終相信用心做好每件事，比什麼都重要，直言對台灣製造的支持、產品要求、每個環節的在乎，「都是我們不想改變的初衷。」並承諾會繼續努力。不料二伯感動道謝的貼文被轉發到Threads後，卻出現不同聲音，有網友指出二伯之前似乎很少會公開成交總額等相關資訊，但近日卻頻頻公開，忍不住直言：「他們就是要讓網友知道，我們再怎麼酸，他們還是能賺到盆滿缽滿」、「他們還特意用出來，說反正你們拿我沒辦法」、「這對夫妻檔很明顯一直在挑釁網友」、「難怪一直抄都不怕，反正很多人在大撒幣。」事實上，HAHABABY在以2.0版本回歸後，依然爆出抄襲爭議，新開賣的「哈囉點點」吊帶褲新品，前襟的不對稱撞色拼接、半圓形波浪色塊與版型設計，與中國老字號服飾品牌拉夏貝爾（La Chapelle）的款式高度雷同，被狠酸是「致敬中國品牌」，再度引發批評。