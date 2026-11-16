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全美航班連3天大亂 捷藍航空取消率達28%

更換路由器引發連鎖故障 設備竟已過時20年

川普要求國會加碼 航管升級預算喊到500億美元

全球航空需求將翻倍 專家籲引進民間投資

美國聯邦航空總署（FAA）日前因通訊系統故障，下令全美航班暫停起飛近5小時，造成航空交通大亂，影響持續延燒至週日（15日）。根據航班追蹤網站FlightAware統計，週日全美超過2300架次航班取消、約7700架次延誤，合計逾萬架次受到影響。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）預估，航空交通最快週一（16日）全面恢復正常，但坦言造成系統故障的根本原因仍未查明。根據《路透社》報導，FAA上週五（13日）因空中交通管制通訊系統發生異常，下令全美幾乎所有準備起飛的航班暫停出發，時間長達近5小時，成為2001年911恐怖攻擊以來，美國歷時最久的全國性航班停飛措施。儘管禁飛令當天已解除，但大量航班與機組人員調度受到影響，航空公司直到週末仍難以恢復正常運作。FlightAware數據顯示，週六全美超過6400架次航班取消、8000多架次延誤；週日則有逾2300架次取消、約7700架次延誤。其中，捷藍航空（JetBlue）週日取消28%的航班，美國航空（American Airlines）取消17%，聯合航空（United Airlines）、西南航空（Southwest）及達美航空（Delta Air Lines）的取消比例則介於3%至5%。針對事故原因，達菲15日接受美國廣播公司（ABC）節目《This Week》訪問時表示，目前沒有證據顯示系統遭到網路攻擊或人為蓄意破壞，但確切故障原因仍待調查。初步調查發現，FAA承包商L3Harris在阿肯色州埃爾多拉多（El Dorado）一處設施更換路由器後，引發德州阿馬里洛（Amarillo）另一台近期更換的路由器異常，持續向全美其他航管中心傳送大量資料，導致通訊系統不堪負荷。FAA已停用引發問題的路由器功能，並對航管系統內約60台類似設備採取相同措施。達菲透露，部分出問題的路由器早在2001年購入，2006年就已過時，凸顯美國航管基礎設施老舊問題。不過，知情人士指出，當天路由器更換作業本身順利完成，FAA人員也在場監督並驗收，異常是在系統重新交由FAA操作後才發生。這起事故也讓美國航管系統長期面臨的設備老化、通訊問題及人力短缺，再度受到關注。達菲近日要求國會編列500億美元（約新台幣1.6兆元），全面升級航管系統，高於先前提出的300億美元。美國總統川普（Donald Trump）週日也首度公開回應這起事件，呼籲國會批准更多經費。他在社群平台表示，政府已經開始進行系統升級，但相關工程應一次完成，而不是零星分批推動。不過，民主黨籍眾議員拉森（Rick Larsen）及卡森（André Carson）質疑，國會2025年已批准125億美元升級預算，其中約110億美元尚未動用，政府應先說明為何需要更多資金。達菲則解釋，先前核准的經費已有指定用途，並未涵蓋管理美國空域所需的新軟體系統。除了政府增加預算，航空業界也呼籲引進民間資金，加速改善老舊設施。國際機場協會（ACI）總幹事艾爾巴奇（Justin Erbacci）15日在加拿大蒙特婁一場航空基礎建設論壇表示，航空運輸不能只依賴政府投資，民間資金同樣不可或缺。根據國際航空運輸協會（IATA）預測，全球航空旅客運量到2050年將增加至目前的兩倍以上，機場及航管系統勢必面臨更大壓力。至於美國此次航班混亂，達菲預期週日情況將逐步改善，週一可望全面恢復正常，但FAA仍須找出系統故障的真正原因，避免類似事件再次發生。