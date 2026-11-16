小資族省荷包美食優惠推薦！三商巧福表示，推出「犇來吃好料」活動，今天起「半筋半肉牛肉麵」特價139元、「咖哩雞肉飯」特價119元，點套餐加購「香滷雞翅」39元。三商鮮五丼表示，「11月感恩祭」現省百元，「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」特價159元，《NOWNEWS今日新聞》整理最新划算餐飲一次掌握。

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三商巧福：半筋半肉牛肉麵139元！咖哩雞肉飯119元

三商巧福表示，11月16日至11月21日連續6天，開吃「犇來吃好料」優惠活動：

單點優惠

◾️「半筋半肉牛肉麵」特價139元（原價195元）。

◾️「咖哩雞肉飯」特價119元（原價160元）。

套餐優惠

◾️「半筋半肉牛肉麵＋現燙青菜＋中杯飲料」特價179元（原價275元）。

◾️「咖哩雞肉飯＋芝麻牛蒡絲＋中杯飲料」特價159元（原價240元）。

加購優惠

◾️點購上述優惠套餐，加價39元可享「香滷雞翅」一份。

提醒大家，桃園機場店及各國道休息站門市不適用；百貨賣場及美食街櫃位不配合單點優惠，餐點供應以門市現場為準。

▲三商巧福「犇來吃好料」優惠活動連續6天，牛肉麵、咖哩飯，單點或套餐都有特價。（圖／三商巧福 3375.com.tw）
▲三商巧福「犇來吃好料」優惠活動連續6天，牛肉麵、咖哩飯，單點或套餐都有特價。（圖／三商巧福 3375.com.tw）
三商鮮五丼：豬排丼套餐現省百元！11月感恩祭截圖優惠

三商鮮五丼表示，11月16日至11月30日，全台門市22間推出「11月感恩祭」截圖優惠活動，結帳時出示活動截圖：

◾️現省100元！「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」特價159元（原價259元）

◾️超值雙人餐「奶油蘑菇起司雞肉丼＋招牌牛丼＋滷豆腐＋杯裝飲料」特價240元（原價370元）

提醒大家，限門市內用及外帶，線上訂購及外送平台不適用；小菜、飲料可加價換購，餐點供應以門市現場為準。

▲三商鮮五丼截圖快存下，豬排丼套餐優惠吃起來。（圖／翻攝自三商鮮五丼FB）
▲三商鮮五丼截圖快存下，豬排丼套餐優惠吃起來。（圖／翻攝自三商鮮五丼FB）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...