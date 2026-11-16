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三商巧福：半筋半肉牛肉麵139元！咖哩雞肉飯119元

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▲三商巧福「犇來吃好料」優惠活動連續6天，牛肉麵、咖哩飯，單點或套餐都有特價。（圖／三商巧福 3375.com.tw）

三商鮮五丼：豬排丼套餐現省百元！11月感恩祭截圖優惠

現省100元！

▲三商鮮五丼截圖快存下，豬排丼套餐優惠吃起來。（圖／翻攝自三商鮮五丼FB）

小資族省荷包美食優惠推薦！三商巧福表示，推出「犇來吃好料」活動，今天起「半筋半肉牛肉麵」特價139元、「咖哩雞肉飯」特價119元，點套餐加購「香滷雞翅」39元。三商鮮五丼表示，「11月感恩祭」現省百元，「爪哇咖哩菲力豬排丼套餐」特價159元，《NOWNEWS今日新聞》整理最新划算餐飲一次掌握。三商巧福表示，11月16日至11月21日連續6天，開吃「犇來吃好料」優惠活動：◾️（原價195元）。◾️（原價160元）。◾️（原價275元）。◾️（原價240元）。◾️點購上述優惠套餐，加價39元可享「香滷雞翅」一份。提醒大家，桃園機場店及各國道休息站門市不適用；百貨賣場及美食街櫃位不配合單點優惠，餐點供應以門市現場為準。三商鮮五丼表示，11月16日至11月30日，全台門市22間推出「11月感恩祭」截圖優惠活動，結帳時出示活動截圖：◾️（原價259元）◾️（原價370元）提醒大家，限門市內用及外帶，線上訂購及外送平台不適用；小菜、飲料可加價換購，餐點供應以門市現場為準。