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Toyz（劉偉健）昨（15）日晚間重返YouTube開直播，聊到回香港後與篠崎泫分隔兩地，坦言遠距離戀愛會很辛苦，還對台灣觀眾喊話：「幫我監視老婆。」兩人年初就傳出已經結婚，但雙方始終沒有公開證實登記一事。這回Toyz在直播中直接叫她老婆，讓婚訊再度被討論。Toyz因販售大麻菸彈遭判刑4年2個月，服刑約2年半後於11月3日假釋出獄，隨即遭遣返回香港。篠崎泫隨後赴港，6日開IG直播時，Toyz起初只在一旁出聲，後來也大方露臉，兩人不時鬥嘴。篠崎泫在直播中透露兩人已交往3年多，還曬出到監所懇親時的擁抱照。談起Toyz服刑的日子，篠崎泫笑稱兩人就像「筆友」。她會把網友留言、店家評論，甚至貓咪的近況都整理進信裡，讓Toyz知道外頭發生了什麼事，有一次一寫就是60多頁。如今兩人能大方同框，但Toyz人在香港，接下來怎麼維持遠距離感情，也成了他這次開台聊到的話題。Toyz也回憶，當年入監報到那天，得知可以下午再去報到，他抱著篠崎泫哭了很久，形容自己當時是「歇斯底里地哭」，還說：「我這輩子沒哭那麼慘過。」直到被帶進拘留室，他才真正意識到，接下來不能再自由和外界聯繫。從入監前抱著彼此道別，到靠一封封信維繫感情，如今終於能見面，兩人卻又得面對台港遠距離。