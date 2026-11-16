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洛杉磯湖人今（16）日撂倒鳳凰城太陽後，在整個11月份維持不敗金身，更靠著一波8連勝反超聖安東尼奧馬刺，強勢登頂全聯盟戰績第一寶座。這場原本最多領先高達31分的比賽，湖人卻在第四節再度「斷電」，差點上演史詩級翻車。更引人注目的是，主帥瑞迪克（JJ Redick）在二當家里夫斯（Austin Reaves）缺陣下，寧可祭出「9人輪替」，也不願給布朗尼（Bronny James）等第三陣容球員任何一分鐘表現機會，鐵腕治軍的背後傳遞出非常明確的訊號。根據聯盟官方數據統計，湖人本季有高達76.8%的比賽時間處於領先狀態，高居全聯盟第一。但令人費解的是，這支前三節所向披靡的球隊，卻屢屢在大比分領先後於末節「提前下班」。今日三節打完湖人還手握24分的絕對優勢，不料第四節進攻端徹底鬆懈、防守端頻頻漏人，被太陽單節打出43：27的瘋狂反撲，分差一度被追到僅剩5分，直到終場前靠著葛萊姆斯（Quentin Grimes）飆進關鍵三分球才驚險保住勝果。賽後連狂砍43分的唐西奇都沒有被連勝光環沖昏頭，直言：「我知道我們拿下了8連勝，但這點我們仍必須改進，一旦建立起領先優勢，就必須把優勢牢牢守住。」主帥瑞迪克更是毫不留情地指出問題的嚴重性：「你必須保持48分鐘的專注，這種情況一再發生，已經成為這支球隊的頑疾了。」除了末節危機，本場比賽瑞迪克的調度邏輯更藏著耐人尋味的細節。按照常理，當里夫斯這類核心主力缺陣時，教練團通常會拉上替補席末段的球員填補輪換空缺。但瑞迪克此役卻反向操作，直接將輪換名單緊縮為「9人」，除了讓替補先發的葛萊姆斯與塞克斯頓（Collin Sexton）吃下大量時間外，替補席僅啟用馬穆克拉什維利、威廉斯與范德比爾特。至於前役對戰密爾瓦基公鹿垃圾時間上場卻表現荒腔走板、遭瑞迪克賽後公開痛批「不跑戰術、只會亂投三分」的第三陣容，包括布朗尼（Bronny James）、哈迪（Jaden Hardy）、魯尼（Kevon Looney）以及新秀卡爾（Cameron Carr），今天全被冷凍、哪怕一秒鐘的上場時間都沒有。瑞迪克的鐵腕調度不僅是對板凳末段球員發出「不執行戰術就沒球打」的嚴厲警告，也反映出他對里夫斯短期內傷癒歸隊的樂觀評估。在這種高壓競爭氛圍下，湖人主力群也確實交出亮眼回應，聯手將太陽一哥布克（Devin Booker）死死限制在14投僅4中、命中率不到三成的17分。隨著接下來一週將接連對陣黃蜂、國王與爵士等後段班球隊，這群被打入冷宮的三陣球員若想重獲教練團信任，勢必得在有限的機會中徹底改掉散漫球風，同時幫助球隊根治「末節鬆懈」的最大隱憂。