我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周子瑜拿下OWNDAYS台灣區代言，戴的款式分別為+NICHE、AIR、K.moriyama。（圖／OWNDAYS）

子瑜台灣代言再加一 3款眼鏡規格全公開

子瑜OWNDAYS配戴款式介紹

款項圖片 型號 價格 +NICHE

型號：NC8007G-6A C1 3,990元 K.moriyama

型號：KM7013Q-6S 3,990元 AIR

型號：AU8012-6A C2 3,990元





為歡慶全新代言人登場，OWNDAYS特別祭出專屬驚喜回饋，凡於11月16日（一）至11月29日（日）活動期間，至全台門市及官方線上通路（包含官網、momo、蝦皮）購買「+NICHE 」、「K.moriyama 」、「AIR」或「SNAP」任一系列鏡框，即可獲得抽獎資格，有機會獲得周子瑜形象廣告配戴款簽名眼鏡乙副（共計5名），中獎者需於12月7日（一）至OWNDAYS台北市指定地點領取。詳情請洽全台OWNDAYS門市或官方網站。

TWICE周子瑜繼年初代言7-11之後，今（16）日正式官宣拿下眼鏡品牌OWNDAYS台灣區代言，官方也發布3張形象照、1支廣告影片官宣，子瑜穿上黑色平口洋裝，自信喊出：「好看，誰來定義？站上我的舞台，堅持做自己。那樣的我，才是最好看的，OWNDAYS就要我好看。」這次她一口氣戴上+NICHE、K.moriyama、AIR等3個系列眼鏡，究竟子瑜同款要花多少錢才能入手？本文一次整理3款眼鏡的規格與價格，讓期待已久的粉絲興奮直呼：「終於等到！」、「我要買爆！」，如今好消息正式官宣，子瑜確定成為OWNDAYS女性代言人，負責的市場除了台灣，還涵蓋泰國、香港、新加坡、馬來西亞等地。不過，這並不代表原先的代言人木村拓哉被換掉，據了解，品牌希望除了男性代言人之外，也能有一位女性代表，讓男女消費者都能找到更貼近自己的品牌形象，因此邀請子瑜加入代言陣容，與木村拓哉分別擔任不同市場的品牌門面。OWNDAYS官方表示，子瑜在成長路上不斷突破自我、始終堅定前行的態度，正與品牌追求自然真誠，不隨波逐流的美學理念完美契合，「眼鏡不該是遮掩面容的工具，而是讓你更勇敢展現自我的媒介。我們看見子瑜在聚光燈下散發的耀眼氣場，以及私下溫暖、自然的個性，這份始終如一的真誠，正是品牌想傳遞的精神」。本次全新視覺形象以「做自己，你就是最好看的」為核心主題，細膩捕捉子瑜在不同生活情境下的真實樣貌，不論是自信閃耀、沉穩知性，還是自在放鬆，子瑜透過豐富的鏡頭語言，游刃有餘的在多樣風格之間自然流轉，並親自演繹OWNDAYS旗下主打的「+NICHE」、「AIR」與「K.moriyama」三大人氣系列，示範不設限的個人穿搭哲學。